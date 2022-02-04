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04.02.2022 11:20
Рубрика: В мире

В Амстердаме вводят ограничения для инвесторов из-за роста цен на недвижимость

Текст: Иван Сысоев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Городские власти Амстердама отныне заставят покупателей квартир проживать в них минимум четыре года после покупки. Новая норма, которая вступает в силу с 1 апреля, призвана ограничить неудержимый рост цен на жилье и немного успокоить рынок, чтобы спекулянты не могли бесконтрольно преподавать дома и квартиры.

Фото: roboat.org
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"Дома построены, чтобы в них жить, а не получать с них доход, - уверены в мэрии Амстердама. - Новый закон защитит от скупки инвесторами до 60 процентов жилого фонда".

За последние семь лет цены на жилье в городе увеличились в два раза, в среднем объект недвижимости стоит 600 тысяч евро. А средняя цена аренды составляет 1,466 евро в месяц. Причиной этому стали низкие ставки по ипотеке и налоговые льготы. В итоге на рынке почти нет предложений о продаже. А наиболее хитрые продавцы даже стали переоборудовать под жилье торговые помещения.

За примером Амстердама пристально будут наблюдать и другие города Нидерландов. В случае успеха, новый закон может распространиться по всей стране.

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