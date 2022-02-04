Кабмин продлевает меры поддержки туроператоров

Правительство продлевает меры поддержки туристической отрасли, чтобы она смогла преодолеть последствия ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Решения касаются как выездного, так и внутреннего туризма.

В 2022 году туроператоры снова получат субсидии на организацию чартеров по России. Это возместит фирмам до 50 процентов затрат. "В национальном проекте по туризму на эти цели предусмотрен 1 миллиард 200 миллионов рублей ежегодно в течение ближайших трех лет", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании. "Рассчитываем, что цены на пакетные туры в популярные российские города станут более доступными, и наши граждане воспользуются такими возможностями для путешествий по стране", - отметил он.

Для турфирм, работающих по зарубежью, продлена отмена взносов в резервный фонд объединения "Турпомощь". Как и два предыдущих года, они составят символический один рубль. Кроме того, взносы в фонд персональной ответственности туроператоров компании будут платить в сокращенном размере - 0,25 вместо 1 процента общей цены турпродукта. В правительстве подчеркивают, что такое решение не повлияет на обеспечение прав туристов - в фондах достаточно средств, зарезервированных для помощи.

По поручению президента кабинет министров продолжает создавать преимущества для инвесторов, готовых вкладываться в развитие Курильских островов. В Государственной Думе уже прошел первое чтение пакет мер, включая освобождение нового бизнеса на 20 лет от земельного и ряда других налогов. Теперь правительство подготовило поправки в законодательство, снижающие размеры взносов на обязательное пенсионное страхование. "Преференции получат предприниматели, которые зарегистрируются на Курилах после введения этих условий, - напомнил Михаил Мишустин идею. - В течение 20 лет тариф на пенсионное страхование для них будет 6 процентов. С учетом других страховых платежей совокупный размер тарифа составит 7,6 процента". По словам главы кабмина, это довольно выгодно для бизнеса: столько платят резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. "Мы рассчитываем, что такое решение заинтересует инвесторов и на Курилах появятся новые рабочие места для местных жителей, а также ускорится развитие этих удаленных территорий", - сказал Мишустин.

В 2022 году туроператоры снова получат субсидии на организацию чартеров по России. Это возместит фирмам до 50 процентов затрат

Практически ни дня не обходится без новых шагов для сдерживания новой коронавирусной инфекции. Подготовлены 600 миллионов рублей для оплаты дополнительного персонала, который будет помогать пациентам с COVID-19. "За последние несколько недель значительно выросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения, поэтому мы привлекаем сотрудников и других медицинских учреждений, а также студентов медицинских вузов и колледжей - тех, у кого есть компетенция для сопровождения пациентов во время терапии", - сказал премьер. Это позволит задействовать еще не менее 2,5 тысячи специалистов, которые будут консультировать людей дистанционно. "Обращения граждан станут рассматриваться быстрее", - подчеркнул глава правительства.

Официально

Михаил Мишустин установил размер вознаграждений для российских спортсменов, которые станут призерами на Олимпиаде и Паралимпиаде в Китае. Золотая медаль "оценена" в 4 миллиона рублей, серебро - в 2,5 миллиона, бронза - в 1,7 миллиона. "Также поощрение получат те, кто сопровождает спортсменов к успеху, помогает им готовиться. Я имею в виду тренеров и специалистов самых разных направлений и профилей. Они вместе едут к победам", - заявил премьер-министр.