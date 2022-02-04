Кабмин продлевает меры поддержки туроператоров

В 2022 году туроператоры снова получат субсидии на организацию чартеров по России. Это возместит фирмам до 50 процентов затрат. "В национальном проекте по туризму на эти цели предусмотрен 1 миллиард 200 миллионов рублей ежегодно в течение ближайших трех лет", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании. "Рассчитываем, что цены на пакетные туры в популярные российские города станут более доступными, и наши граждане воспользуются такими возможностями для путешествий по стране", - отметил он.
Для турфирм, работающих по зарубежью, продлена отмена взносов в резервный фонд объединения "Турпомощь". Как и два предыдущих года, они составят символический один рубль. Кроме того, взносы в фонд персональной ответственности туроператоров компании будут платить в сокращенном размере - 0,25 вместо 1 процента общей цены турпродукта. В правительстве подчеркивают, что такое решение не повлияет на обеспечение прав туристов - в фондах достаточно средств, зарезервированных для помощи.
По поручению президента кабинет министров продолжает создавать преимущества для инвесторов, готовых вкладываться в развитие Курильских островов. В Государственной Думе уже прошел первое чтение пакет мер, включая освобождение нового бизнеса на 20 лет от земельного и ряда других налогов. Теперь правительство подготовило поправки в законодательство, снижающие размеры взносов на обязательное пенсионное страхование. "Преференции получат предприниматели, которые зарегистрируются на Курилах после введения этих условий, - напомнил Михаил Мишустин идею. - В течение 20 лет тариф на пенсионное страхование для них будет 6 процентов. С учетом других страховых платежей совокупный размер тарифа составит 7,6 процента". По словам главы кабмина, это довольно выгодно для бизнеса: столько платят резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. "Мы рассчитываем, что такое решение заинтересует инвесторов и на Курилах появятся новые рабочие места для местных жителей, а также ускорится развитие этих удаленных территорий", - сказал Мишустин.
Практически ни дня не обходится без новых шагов для сдерживания новой коронавирусной инфекции. Подготовлены 600 миллионов рублей для оплаты дополнительного персонала, который будет помогать пациентам с COVID-19. "За последние несколько недель значительно выросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения, поэтому мы привлекаем сотрудников и других медицинских учреждений, а также студентов медицинских вузов и колледжей - тех, у кого есть компетенция для сопровождения пациентов во время терапии", - сказал премьер. Это позволит задействовать еще не менее 2,5 тысячи специалистов, которые будут консультировать людей дистанционно. "Обращения граждан станут рассматриваться быстрее", - подчеркнул глава правительства.
Официально
Михаил Мишустин установил размер вознаграждений для российских спортсменов, которые станут призерами на Олимпиаде и Паралимпиаде в Китае. Золотая медаль "оценена" в 4 миллиона рублей, серебро - в 2,5 миллиона, бронза - в 1,7 миллиона. "Также поощрение получат те, кто сопровождает спортсменов к успеху, помогает им готовиться. Я имею в виду тренеров и специалистов самых разных направлений и профилей. Они вместе едут к победам", - заявил премьер-министр.