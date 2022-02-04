Как болельщики поддерживают российских фигуристок на зимних ОИ-2022

Расстояние не помеха нашей поддержке олимпийцев на "белых" Играх в Пекине. В преддверии зимней Олимпиады китайские и российские болельщики записали видео в поддержку своих любимых фигуристок.

В ролике они выразили наилучшие пожелания российским фигуристкам - Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Камиле Валиевой. Болельщики из России также выразили свои добрые пожелания китайским спортсменам. 4 февраля в столице Китая стартуют зимние Олимпийские игры. Друзья, давайте продолжим эту онлайн-эстафету, подбодрим участников Олимпиады! Станьте виртуальным болельщиком вашего любимого спортсмена!