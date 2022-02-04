Какой сегодня день. 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака (с 2006 года). Он был учрежден согласно Хартии по борьбе с раком, принятой на первой Всемирной противораковой конференции 4 февраля 2000 года в Париже. Его организатором выступает Союз по международному контролю над раком, который на сегодняшний день объединяет свыше 1,2 тысячи организаций из 172 стран, специализирующихся на борьбе с онкозаболеваниями. Символом консолидации усилий в борьбе против рака является ленточка. Например, розовая лента является знаком программ борьбы против рака молочной железы, желтая - новообразований костной ткани, серая - рака мозга, сине-зеленая - почек.

Целью Дня является повышение информированности о раке и поощрение профилактических мер. Так, темой Дня в 2022-2024 годах является "Устранение пробелов в уходе". Первый год кампании направлен на осознание проблемы неравенства в лечении рака. Эта проблема особенно актуальна в период пандемии, так как во многих странах из-за широкого распространения инфекции уменьшились объемы скрининга, тем самым заметно снизилась диагностика онкозаболеваний.

Рак характеризуются образованием аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ и способных распространяться по всему организму. По данным онкологов, самыми распространенными видами злокачественной опухоли являются рак легких, молочной железы, толстой и прямой кишки, предстательной железы, кожи и желудка. Различают четыре стадии течения рака, при первых двух сохраняется большая вероятность успешного лечения. Согласно данным ВОЗ, до 40% всех случаев можно избежать, если отказаться от табака и алкоголя, придерживаться здорового образа жизни и проводить иммунизацию и лечение против вирусов, вызывающих рак, среди них - вирусы папилломы человека, гепатитов В и С, Эпштейна-Барра.

Рак является второй по распространенности причиной смерти в мире, на первом месте - сердечно-сосудистые заболевания. Ежегодно от него умирают около десяти миллионов человек. Самым значительным фактором риска развития рака является курение. Оно приводит к смерти от рака в 22% случаев (от рака легких - в 71% случаев). На международном уровне для борьбы с раком принимается ряд усилий. В 2018 году ВОЗ начала осуществлять Глобальную инициативу по борьбе с детским раком. В 2020 году эксперты ВОЗ разработали Глобальную стратегию по искоренению рака шейки матки (среди рекомендаций в том числе скрининг 70% женщин к 35 годам). В 2021 году ВОЗ запустила Глобальную инициативу по борьбе с раком груди. Ее целью является снижение смертности от этого онкозаболевания на 2,5% ежегодно до 2040 года.

По данным Минздрава, в России онкозаболевания на различных стадиях ежегодно диагностируют примерно у 4,5 тысячи детей и 600 тысяч взрослых. Каждый год в нашей стране регистрируется около 300 тысяч смертей от рака. В 2017 году в России была утверждена Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года, которая нацелена на разработку и реализацию комплекса мер для профилактики и борьбы с раком. Эта задача является также одной из приоритетных в национальном проекте "Здравоохранение".