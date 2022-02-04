Новости

Капелло отказался извиняться за переход Кокорина в "Фиорентину" 12:18
В Испании изловили "Галисийского Рэмбо" 12:16
Захарова оценила слова Нуланд об "утечке" 12:07
Омбудсмен: Число детей, имеющих инвалидность, в России за 6 лет выросло на 13% 12:05
Дрон "Сириус" сможет работать с пилотируемой авиацией 11:47
Впервые в истории Крым и Нарьян-Мар свяжут авиасообщением 11:28
При тушении пожара погиб актер Мадис Миллинг 11:25
Вакцина "Спутник V" получила постоянную регистрацию Минздрава 11:21
Правительство направит 600 млн рублей на развитие цифровой грамотности населения 11:21
В Амстердаме вводят ограничения для инвесторов из-за роста цен на недвижимость 11:20
Киностудия имени Горького снимет новогодний фильм с Гариком Сукачевым 11:19
В Ленобласти передумали отправлять школьников на внеплановые каникулы 11:18
Загадочный летательный аппарат заметили на территории "Зоны 51" 11:18
Валиева выступит в короткой программе командного турнира фигуристов 11:14
Ростуризм: Туры с кешбэком уже приобрели 200 тысяч россиян 11:12
Посол Келин: России есть чем ответить в случае введения Британией новых санкций 11:11
В Ленобласти предложили лишать водителей-новичков прав после трех ДТП 11:10
Росреестр назвал регионы-лидеры по гаражной амнистии 11:09
В Минтруде рассказали, кто может уволиться без отработки двух недель 10:50
В МИД не удивлены перекладыванием ответственности на РФ за утечку ответа США 10:50
ФСБ: Украинский шпион получил 12 лет колонии строгого режима 10:37
Мишустин утвердил правила проведения публичных слушаний на "Госуслугах" 10:32
За похожие на акцизные марки для алкоголя наклейки предлагают отправлять в тюрьму 10:25
"Нам они такого не говорят". Нуланд не в курсе нежелания Киева исполнять Минские соглашения 10:13
Мишина - Галлямов стали вторыми в короткой программе командного турнира 10:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
04.02.2022 11:19
Рубрика: Культура

Киностудия имени Горького снимет новогодний фильм с Гариком Сукачевым

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Софья Анцупова/предоставлено пресс-службой Киностудии им. М. Горького Фото: Софья Анцупова/предоставлено пресс-службой Киностудии им. М. Горького
Фото: Софья Анцупова/предоставлено пресс-службой Киностудии им. М. Горького

Киностудия имени Горького вступает на тропу новогодней конкуренции за зрителя. У семейной Christmas-комедии рабочее название "Дядя из Чикаго". Дядя - Гарик Сукачев. Помимо него, в фильме - Алина Алексеева ("Настя, соберись!", "Ольга", "Магомаев"), а также Павел Прилучный и Оскар Кучера - их представлять не надо. Режиссер - Александр Баршак ("День слепого Валентина", "День выборов 2"). Гарик Сукачев считает, что его герой - практически Санта-Клаус. А так - фильм об одиночестве современных работающих людей и о том, как из него внезапно выбраться.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
В России снимут новый сериал по "Преступлению и наказанию" Достоевского

По сюжету Катя - главная героиня - ландшафтный дизайнер, 31 декабря она развозит новогодние елки заказчикам. Последняя елочка из невыполненного заказа могла бы стать единственным Катиным гостем на Новый год, но мама полна решимости познакомить дочь с молодым человеком. Чтобы избежать этой участи, девушка соглашается встретить дядю своих соседей из Чикаго. И с этого момента для нее начинается самый длинный день уходящего года: она заберет не того дядю из аэропорта, будет скрываться от преследования бандитов… А в Новый год снова окажется у своей елки, но одна ли?

"Наш новый фильм будет добрым, трогательным, веселым и по-настоящему новогодним. Зрители вместе с героями отправятся в совершенно невероятные приключения накануне всеми любимого праздника. В новом ярком образе выступит Гарик Сукачев - того самого дяди из Чикаго. У нас звездный актерский состав и отличная команда. Уверена, что фильм займет достойное место среди российских новогодних кинохитов", - говорит генеральный продюсер продюсерского центра киностудии им. М. Горького Лика Бланк.

"Я люблю Christmas films, они всегда милые, наивные и всегда добрые очень. Мой персонаж - это практически Санта Клаус, и я отношусь к нему очень положительно. У него нет вообще никакого текста. Это непростая актерская задача. За 30 лет я в таком материале не работал никогда. Тут можно как-то пофантазировать, это действительно интересно", - признается Гарик Сукачев.

Фильм снимается при поддержке министерства культуры РФ. Съемки будут проходить в феврале-марте этого года, а прокат намечен на зиму 2022-2023 года.

Фото: Софья Анцупова/предоставлено пресс-службой Киностудии им. М. Горького
Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк

Главное сегодня

В МИД не удивлены перекладыванием ответственности на РФ за утечку ответа США
Немецкий депутат назвал неумным давление на Россию через "Северный поток-2"
ЛНР: подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу
За сутки в России госпитализировали 17 798 человек с COVID-19
Мишина - Галлямов стали вторыми в короткой программе командного турнира
В Киноклубе "РГ" напомнили о юбилеях мастеров кино, литературы, музыки
Как справиться с романом-загадкой Джеймса Джойса