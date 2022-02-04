Киностудия имени Горького снимет новогодний фильм с Гариком Сукачевым

Киностудия имени Горького вступает на тропу новогодней конкуренции за зрителя. У семейной Christmas-комедии рабочее название "Дядя из Чикаго". Дядя - Гарик Сукачев. Помимо него, в фильме - Алина Алексеева ("Настя, соберись!", "Ольга", "Магомаев"), а также Павел Прилучный и Оскар Кучера - их представлять не надо. Режиссер - Александр Баршак ("День слепого Валентина", "День выборов 2"). Гарик Сукачев считает, что его герой - практически Санта-Клаус. А так - фильм об одиночестве современных работающих людей и о том, как из него внезапно выбраться.

По сюжету Катя - главная героиня - ландшафтный дизайнер, 31 декабря она развозит новогодние елки заказчикам. Последняя елочка из невыполненного заказа могла бы стать единственным Катиным гостем на Новый год, но мама полна решимости познакомить дочь с молодым человеком. Чтобы избежать этой участи, девушка соглашается встретить дядю своих соседей из Чикаго. И с этого момента для нее начинается самый длинный день уходящего года: она заберет не того дядю из аэропорта, будет скрываться от преследования бандитов… А в Новый год снова окажется у своей елки, но одна ли?

"Наш новый фильм будет добрым, трогательным, веселым и по-настоящему новогодним. Зрители вместе с героями отправятся в совершенно невероятные приключения накануне всеми любимого праздника. В новом ярком образе выступит Гарик Сукачев - того самого дяди из Чикаго. У нас звездный актерский состав и отличная команда. Уверена, что фильм займет достойное место среди российских новогодних кинохитов", - говорит генеральный продюсер продюсерского центра киностудии им. М. Горького Лика Бланк.

"Я люблю Christmas films, они всегда милые, наивные и всегда добрые очень. Мой персонаж - это практически Санта Клаус, и я отношусь к нему очень положительно. У него нет вообще никакого текста. Это непростая актерская задача. За 30 лет я в таком материале не работал никогда. Тут можно как-то пофантазировать, это действительно интересно", - признается Гарик Сукачев.

Фильм снимается при поддержке министерства культуры РФ. Съемки будут проходить в феврале-марте этого года, а прокат намечен на зиму 2022-2023 года.