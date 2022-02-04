Книга Марии Степановой "Памяти памяти" вошла в лонг-лист Дублинской премии

"Памяти памяти" - философско-документальная книга-эссе, посвященная восстановлению и исследованию еврейско-русских семейных корней Степановой и осмыслению фамильного прошлого. Эта книга уже принесла автору несколько престижнейших литературных наград, среди которых и главная национальная премия "Большая книга". Права на издание книги приобретены издательствами 28 стран.

В прошлом году книга "Памяти памяти" вошла в шорт-лист Международной Букеровской премии. Тогда Мария Степанова остановилась в шаге от победы. И вот новая знаковая номинация.

На Международную Дублинскую премию книгу номинировала Библиотека иностранной литературы, единственная из российских библиотек обладающая таким правом. В этом году свои номинации представили 94 библиотеки из 40 стран мира. Всего же выдвинуто 80 книг на 19 языках.

Шорт-лист Дублинской премии объявят 22 марта, а имя победителя и обладателя внушительного денежного приза в 100 тысяч евро (из которых 75 процентов отдаются автору, а 25 процентов - переводчику) назовут 19 мая.

Справка "РГ"

Международная Дублинская премия была учреждена в 1996 году городским советом Дублина и американским инвестиционным фондом ИМПАК (IMPAC). Очень быстро эта литературная награда, которая ежегодно вручается за лучшее прозаическое произведение на английском языке, стала одной из самых престижных в мире. За все время существования премии лишь одна книга российского автора проходила в финал - это был роман Виктора Пелевина "Чапаев и пустота".