Таяние ледовой шапки Эвереста ускорилось в десятки раз

Климатологи выяснили, что глобальное изменение климата, вызванное деятельностью человека, влияет и на самые высокие ледники. По данным исследователей, Эверест теряет в год около двух метров льда.

Исследование опубликовано в журнале Climate and Atmospheric Science. Данные для исследований были получены в ходе экспедиции в 2019 году. Тогда ученые исследовали 8-метровый ледяной керн ледника Южное Седло, данные самых высокогорных метеостанций метеостанций (8430 м и 7945 м), фотограмметрический и спутниковые снимки.

Так, за 25 лет ледник стал меньше на 55 метров. В наши дни лед тает быстрее в восемьдесят раз, чем в последние две тысячи лет. Отмечено, что таяние началось в 1950-х годах, а испарение воды усиливалось при повышении температуры воздуха, снижении относительной влажности и усилении ветра. Процесс стал набирать обороты в 1990-е годы.

Моделирование показало, что при потере снежной "шапки" таяние и испарение ускорится в 20 раз. Климатический прогноз неутешителен - потепление будет продолжаться, а масса ледников будет теряться. Этот процесс может запустить другие явления, от сходов лавин до изменения запасов талой ледниковой воды, которые повлияют на жизни миллиарда людей, считают ученые.