Мамы сохранят право на пособие на детей до 1,5 лет при устройстве на работу

В Российскую трехстороннюю комиссию направлен законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, другие законодательные акты, которые помогут женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком при устройстве на работу не потерять право на пособие.

По действующим сейчас нормам женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, может выйти на работу на условиях неполного рабочего дня или трудиться из дома. И при этом получать пособие до достижения ребенком 1,5 лет. Только вот на практике продолжают возникать споры по поводу того, на какое время может быть уменьшена продолжительность рабочего дня (смены), чтобы указанный режим можно было отнести к режиму неполного рабочего времени в целях сохранения за работником права на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Подобная правовая неопределенность порождает трудовые споры, так как работодатели поставлены перед непростой дилеммой: они, с одной стороны, опасаются того, что затраты на оплату пособий Фонд соцстраха к зачету не примет, но, с другой, не могут и отказать работнику в установлении неполного рабочего времени. Только вот насколько должен быть сокращен рабочий день - на 5 минут или на 3-4 часа?

На этот счет существует разъяснение Фонда соцстраха от 2018 года, в котором указывается, что сокращение рабочего времени на 5, 10, 30, 60 минут в день не может расцениваться как мера, позволяющая продолжать осуществлять уход за ребенком. То есть в такой ситуации женщина отрабатывает практически полный рабочий день, за который должна выплачиваться полноценная зарплата. Пособие же - это по сути компенсация утраченного заработка.

Вместе с тем, письмо ФСС России не является нормативным правовым актом и не может быть положено в основу решения работодателя, а поэтому споры между страхователями и Фондом социального страхования продолжают оставаться актуальными.

Решить проблему можно внесением изменений в Трудовой кодекс и ряд других законов. Группа сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации Галиной Кареловой и главой Комитета СФ по соцполитике Инной Святенко разработала законопроект, в котором предлагают прописать, что продолжительность неполного рабочего времени, при котором сохраняется право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, не должна превышать 50% от нормальной продолжительности рабочего времени.

До 11 февраля должен быть готов официальный отзыв на законопроект, который сейчас также проходит обсуждение в правительстве. В марте он может быть включен в повестку Государственной Думы.