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04.02.2022,  
16:40
Текст:  Василий Кошкин

Мантуров назвал сроки передачи Минобороны первого построенного "с нуля" Ту-160М

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Минобороны до конца первого полугодия получит первый построенный "с нуля" глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Фото: Искандер Асабаев/РИА Новости
Названо новое вооружение Ту-160М

"Изначально предполагалась поставка в конце 2023 года, а мы уже до конца второго квартала передадим машину министерству обороны для последующих государственных испытаний и постановки на вооружение", - заявил Мантуров журналистам (цитата по "Интерфаксу").

По его словам, в модернизацию Казанского авиазавода (филиал "Туполева", входит в ОАК) было вложено более 20 млрд рублей. Здесь будет производиться не только Ту-160М, но и перспективный авиакомплекс дальней авиации (ПАК ДА).

Решение о возобновлении производства стратегических бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь" было принято в мае 2015 года. В январе 2022-го в Казани прошел первый полет модернизированного Ту-160М. Маневры проходили на высоте 600 метров в течение около получаса.

Госконтракт между Минпромторгом и ПАО "Туполев" позволил восстановить полный цикл производства Ту-160, но уже с использованием модернизированных двигателей, систем управления навигации и вооружения. По словам генерального директора ОАК Юрия Слюсаря, в новой машине на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование.

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