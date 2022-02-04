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04.02.2022 14:09
Рубрика: Власть

Матвиенко: Развитие технологий расширяет доступность онкопомощи в регионах

Текст: Дмитрий Гончарук

Успешно противостоять раку невозможно без международного сотрудничества и доступности во всех регионах качественной онкологической помощи, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава 4 февраля прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы против рака. Здесь открыли российско-японский референс-центр эндоскопической диагностики и лечения в онкологии.

"Развитие технологий открывает здесь новые перспективы. Так, в Центре радиологии возможно в режиме реального времени транслировать наиболее интересный опыт в регионы, подключать ведущих мировых экспертов. Совет Федерации готов помочь в решении возникающих здесь правовых и организационных вопросов", - сказала Матвиенко в видеообращении к участникам.

Спикер СФ отметила, что в Исследовательском центре радиологии сформирована уникальная команда профессионалов, цельная система борьбы с онкозаболеваниями, в основе которой новейшие научные разработки и технологии. "В этом огромная личная заслуга академика Каприна, который вносит большой вклад в развитие онкологической помощи в стране, всей душой ратуя за здоровье наших сограждан. Важно, чтобы качественная онкологическая помощь, диагностическая и лечебная, была доступной во всех регионах", - продолжила она.

Кроме того, Валентина Матвиенко высоко оценила информационно-просветительский проект "Онкопатруль". Благодаря нему граждане осознают важность регулярных профилактических осмотров.

Власть Работа власти Общество Здоровье Законодательная власть Совет Федерации Онкология: как победить рак

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