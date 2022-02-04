Маврикийский танкер сел на мель у острова Реюньон

Танкер Tresta Star под флагом Маврикия сел на мель у берегов острова Реюньон на фоне сложных метеоусловий. Об этом сообщила в четверг префектура этой заморской территории Франции.

ЧП произошло недалеко от города Сен-Филипп, в 30 метрах от берега. На борту терпящего бедствие судна находятся 11 членов экипажа. "Попытка эвакуации проходит в очень сложных условиях", - цитирует ТАСС сообщение префектуры.

Отмечается, что танкер шел без груза. По словам министра заморских территорий Франции Себастьяна Лекорню, угрозы сильного загрязнения моря нефтепродуктами нет. Сейчас на месте работают 32 спасателя.