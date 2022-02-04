Медики указали на простое изменение в еде, которое снизит риск опасных болезней

Регулярное потребление клетчатки поможет снизить риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака прямой кишки и молочной железы. Все дело в суточной норме, пишет The Sun.

Исследование, опубликованное в Британском журнале нутрициологии, на которое ссылается издание, показало, что добавление клетчатки в выпечку, молочные продукты и супы покрывает суточную норму этого вещества. При этом отмечается, что сегодня только 9% жителей Великобритании получают нужное количество клетчатки в сутки. Этот факт в сочетании с малоподвижным образом жизни ведет к проблемам со здоровьем, связанным с повышенным риском рака прямой кишки и молочной железы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и проблемами с микробиомом кишечника.

"Большинство людей понимает, что потребление клетчатки позволяет поддерживать нормальное функционирование кишечника, но при этом мало кто знает, что получение суточной нормы этого вещества чрезвычайно полезно для здоровья в целом, в том числе для сердечно-сосудистой и иммунной систем, кожи, мозга и кишечника", - объясняет один из авторов исследования руководитель отдела питания компании Tate & Lyle, доктор Кавита Карник.

При этом эксперты предлагают начать с простых шагов по увеличению количества клетчатки в своем рационе. Для начала, заменить обычный белый хлеб на хлеб, обогащенный клетчаткой, цитирует сообщение ИноСМИ.

Ранее врач перечислил способы профилактики деменции. Это своевременная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, во-вторых, сон более пяти часов в сутки, физическая активность, регулярная тренировка мозга, а также контроль за уровнем витаминов в организме в случае наследственной деменции.

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