Медведев поручил представить план реализации программы "Единой России"

"Единая Россия" в ближайшее время подготовит подробные планы по выполнению всех пунктов программы, с которой партия победила на выборах в Госдуму. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии единороссов. Он также подчеркнул, что этот документ - не догма, и его нужно актуализировать. В частности, партия плотнее займется вопросами здравоохранения.

Программная комиссия собралась 4 февраля на свое первое заседание. В ее состав вошли лидеры предвыборного списка "Единой России" - министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Как уточнил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, будет 14 направлений работы - по числу разделов программы. Для реализации документа единороссы привлекут экспертов и общественников. И, конечно, партия будет советоваться с гражданами на каждом этапе реализации программы. "Делать это мы будем через свою сетку региональных и местных отделений, через депутатов разного уровня", - заявил Турчак.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что планы исполнения программы необходимо представить до 18 февраля нынешнего года - по каждому направлению. Председатель партии заверил, что "Единая Россия" будет регулярно отчитываться перед избирателями о выполнении предвыборных обещаний. И реализация должна идти в диалоге с гражданами - в частности, Медведев рекомендовал активнее использовать для этого соцсети. Догмой партийный документ, подчеркнул он, не является - нужно постоянно вносить изменения, ведь появляются новые задачи.

Некоторые положения программы уже реализованы. Среди таковых председатель ЕР в первую очередь назвал меры, направленные на социальную поддержку граждан. В частности, многодетных семей освободили от уплаты налога на доход при продаже жилья, если средства направляются на покупку нового дома. Кроме того, установлен законодательный запрет на списание социальных выплат за долги. Медведев выделил и принятие закона об отмене обязательного техосмотра автомобилей и мотоциклов для граждан. И это только ряд выполненных пунктов.

Главным условием для реализации обещаний лидер партии назвал бюджет - в нем удалось предусмотреть финансирование приоритетных направлений народной программы. В частности, уже в этом году капитально отремонтируют более 1300 школ, будут реализованы приблизительно 3,5 тыс. проектов благоустройства в сельской местности. И в итоге гражданам нужно представить конкретные результаты, а не только планы, уверен лидер единороссов.

"Самое главное - не снижать активность на всех направлениях, в первую очередь на тех, от которых зависит качество жизни наших граждан, их доходы и возможности", - указал Медведев. Среди таких приоритетов он назвал газификацию, поддержку семей с детьми, модернизацию почтовых отделений, содействие трудоустройству.

Участники заседания рассказали о работе, которая ведется по направлениям программы и о ряде новых предложений. В частности, в "Единой России" предлагают выявить лучшие практики в здравоохранении в РФ и в мире, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Он назвал несколько болевых точек, на которых единороссы намерены сконцентрировать свое внимание. Это прежде всего дефицит кадров в первичном звене, а также вопросы лекарственного обеспечения и ряд проблем, связанных с цифровизацией здравоохранения. "Пациенты часто приезжают на лечение в другие регионы, почему бы не иметь доступ к базе данных на тему здоровья граждан в любой точке", - отметил Хубезов.

Дмитрий Медведев добавил еще одну болевую точку - россиянам через суд иногда приходится добиваться получения льготных лекарств. По его словам, необходимы законодательные изменения.

После доклада Анны Кузнецовой на тему социального направления лидер партии назвал задачи и в этой сфере. Так, необходимо довести до конца работу в сфере адаптации сирот. Еще одна тема, над которой надо работать, касается расширения программы материнского капитала. "И конечно, создание всех атрибутов по статусу многодетной семьи - это наше обещание, с которым мы тоже шли на выборы, - подчеркнул Медведев. - Эта задача должна быть доведена до конца, как и работа с молодыми семьями".