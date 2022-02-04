Милош Земан призвал к сдержанности в ситуации на границе РФ и Украины

Президент Чехии Милош Земан призвал мировое сообщество к сдержанности в оценках ситуации на границе РФ и Украины, а также выразил надежду на мирное разрешение этой ситуации. Позицию главы государства озвучил для СМИ премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Господин президент считает, что необходимо сохранять сдержанность, что это пока, скорее, конфликт словесный, происходящий в риторической плоскости. Он верит в мирное разрешение ситуации", - передает ТАСС слова премьера Чехии.

Он выразил надежду, что все противоречия удастся решить дипломатическим путем.

При этом несколько дней назад официальная Прага одобрила дарение армии Украины свыше 4 тысяч артиллерийских снарядов калибра 152 мм для гаубиц.