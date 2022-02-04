Минобороны: За неделю более 60 самолетов и БПЛА провели разведку у границ РФ

За неделю российские радиолокационные станции обнаружили 63 иностранных летательных аппарата, проводивших воздушную разведку вдоль границ РФ. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Согласно данным военного ведомства, опубликованным газетой "Красная звезда", были замечены 45 самолетов-разведчиков и 18 разведывательных беспилотных летательных аппаратов.
Российские истребители из состава дежурных сил по ПВО дважды поднимались на сопровождение самолетов. Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства России не допущено.