Минстрой предлагает расширить число участников жилищных кооперативов

Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) могут бесплатно получать землю для строительства многоэтажных или индивидуальных домов, отмечается в пояснительной записке к проекту документа. Это происходит по обращению федеральных органов власти, академий наук, государственных научных центров, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, находящихся в ведении федеральных органов власти.

Однако сейчас вступить в кооперативы не может административно-управленческий и вспомогательный персонал, который иногда составляет более половины штата этих организаций. Также для ряда уже включенных в перечень категорий установлены требования к стажу работы, исключающие возможность участия в ЖСК молодых специалистов. Кроме того, вступить в кооперативы могут лишь молодые семьи с детьми, признанные нуждающимися в жилье.

Предлагается исключить эти ограничения. Также обращаться за участками для ЖСК смогут госкорпорации, институты развития, общероссийские спортивные федерации (насчитывается 25 госкорпораций и институтов развития, 250 относящихся к ним организаций и 98 спортивных федераций).

Все это позволит улучшить жилищные условия более 90 000 граждан и увеличит ввод жилья на объем до 1 млн кв.м в год.