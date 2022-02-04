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Текст:   Марина Трубилина 
17:30 04.02.2022

Минстрой предлагает расширить число участников жилищных кооперативов

Расширить число граждан, которые могут приобрести жилье через жилищно-строительные кооперативы, предлагает Минстрой. Ведомство разработало проект постановления об этом.
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) могут бесплатно получать землю для строительства многоэтажных или индивидуальных домов, отмечается в пояснительной записке к проекту документа. Это происходит по обращению федеральных органов власти, академий наук, государственных научных центров, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, находящихся в ведении федеральных органов власти.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Однако сейчас вступить в кооперативы не может административно-управленческий и вспомогательный персонал, который иногда составляет более половины штата этих организаций. Также для ряда уже включенных в перечень категорий установлены требования к стажу работы, исключающие возможность участия в ЖСК молодых специалистов. Кроме того, вступить в кооперативы могут лишь молодые семьи с детьми, признанные нуждающимися в жилье.

Предлагается исключить эти ограничения. Также обращаться за участками для ЖСК смогут госкорпорации, институты развития, общероссийские спортивные федерации (насчитывается 25 госкорпораций и институтов развития, 250 относящихся к ним организаций и 98 спортивных федераций).

Все это позволит улучшить жилищные условия более 90 000 граждан и увеличит ввод жилья на объем до 1 млн кв.м в год.

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