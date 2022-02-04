Мишустин утвердил правила проведения публичных слушаний на "Госуслугах"

Публичные слушания с участием жителей муниципалитетов можно будет проводить на Едином портале госуслуг. Необходимый для этого порядок утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

С помощью "Госуслуг" граждане смогут заранее узнавать о дате и времени проведения слушаний, знакомиться с материалами, вынесенными на обсуждение. Портал будет публиковать принятые решения, местные власти смогут представлять их мотивированное обоснование.

Постановление подписано для реализации новых норм Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Новый сервис, подчеркивают в правительстве, позволит сделать более доступным участие граждан в решении вопросов местного самоуправления. Дистанционный формат слушаний также отвечает требованиям эпидемиологической безопасности.