Правительство направит 600 млн рублей на развитие цифровой грамотности населения

В этом году в России стартует долгосрочная программа повышения цифровой грамотности граждан. Правительство поддержит ее субсидиями, правила их предоставления утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

По итогам конкурсного отбора средства получат организации, которые уже реализовывали проекты в области цифровой грамотности.

В рамках программы будут созданы новые образовательные сервисы для различных групп граждан, в том числе для студентов, пенсионеров и детей.

До 2024 года на субсидирование программы правительство направит 600 миллионов рублей - по 200 миллионов ежегодно.