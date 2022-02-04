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Текст:   Марина Трубилина 
15:36 04.02.2022

Названы регионы, где горожане взяли больше всего ипотек

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Лидером по числу оформленных ипотек в пересчете на количество живущих в городах семей в 2021 году стала Чечня. Такие подсчеты сделали эксперты "Циан".

Фото: istock
Эксперт рассказал, что делать при росте ставок по ипотеке

В Чеченской Республике ипотеку в минувшем году оформила каждая восьмая городская семья. В числе лидеров также Тюменская область (одна ипотека на 12 семей) и Калмыкия (на 13 семей). Такие результаты в Чечне и Калмыкии объясняются небольшим количеством городского населения, поясняют эксперты. В Тюменской же области большое число ипотек связано с большим количеством сотрудников, занятых в нефтегазовом секторе, и высокой платежеспособностью.

Минимальное количество ипотек было выдано в 2021 году в Севастополе (одна ипотека на 59 городских семей), Крыму (на 45 семей) и Ивановской области (37 семей). В Москве ипотеку брала каждая 33-я семья, в Петербурге - каждая 23-я.

В среднем по России в минувшем году одна ипотека была оформлена на 22 городских домохозяйства. С каждым годом этот показатель увеличивается, отмечают в "Циан".

С 2009 по 2021 годы наибольшее число кредитов в пересчете на семьи горожан банки выдали в Тюменской области (один кредит на 1,7 семьи), в Чувашии и Калмыкии (на 1,9 семьи).

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