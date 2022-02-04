Омбудсмен: Число детей, имеющих инвалидность, в России за 6 лет выросло на 13%

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что за последние годы число детей, имеющих инвалидность, выросло на 13,3 процента. "Если в 2016 году в образовательных организациях обучалось 83 тысячи детей-инвалидов, то в 2020 - уже 104 тысячи", - привела омбудсмен цифры грустной статистики на круглом столе "Актуальные проблемы образования детей и взрослых с тяжелыми множественными нарушениями развития и роль сотрудничества НКО и образовательных организаций для повышения эффективности образования обучающихся с ТМНР".

Между тем, распространенной проблемой, с которой сталкиваются родители при устройстве ребенка с особенностями здоровья в школу, часто становится неподготовленность учреждений. Львова-Белова предложила внести изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органов местного самоуправления по учету детей, которые должны учиться. "Им необходимо учитывать потребности в создании специальных условий для обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, что позволит своевременно предусмотреть в организации образовательного процесса все необходимое", - убеждена она.

Мало доступны и профессиональные образовательные организации. Детский омбудсмен предложила учесть это в государственной программе "Доступная среда". "Не нужно бояться выходить даже в пока необорудованные пространства", - заявила Львова-Белова и рассказала историю одного молодого человека. Инвалид-колясочник, он поступил в вуз, и это заставило руководство учебного заведения создать доступную среду на своей территории. "Сейчас уже за ним пошла целая вереница подобных студентов. В вузе создаются условия, перестраивается план занятий для тех групп, где обучаются люди с инвалидностью, с учетом их особенностей. Нам важно тоже активизироваться и двигаться в этом направлении", - подчеркнула уполномоченный.