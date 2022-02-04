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04.02.2022 13:10
Рубрика: Общество

Патриарший экзарх Африки: РПЦ не делит своих верующих по национальному признаку

Текст: Елена Яковлева

Русская православная церковь никогда не делила своих верующих по религиозному, национальному и языковому признаку, заявил Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид. Так он прокомментировал обвинения со стороны Александрийского патриархата в адрес Русской церкви в ереси этнофилетизма ("церковном расизме") в связи с действиями в Африке.

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"Этнофилетизм - это Церковь одной нации, - объяснил митрополит Леонид в своем Telegram-канале. - Русская православная церковь прошла сложный период - 70 с лишним лет выживания практически в безбожном советском пространстве, и у нас среди прихожан кого только не было, мы в Церкви никогда не разделяли людей "на эллина и иудея". И сейчас Русская православная церковь не делит своих чад по религиозному, национальному, языковому или иному признаку".

И Африка тоже не будет здесь никаким исключением, подчеркивает он. "Русское православие несет в мир не русское превосходство, а национальное и культурное многообразие, и мы с этим же тезисом входим и на африканский континент", - настаивает митрополит Леонид.

Зато репутация церкви с этнофилетическими чертами есть у православных греков: попробуй войти в греческий храм, не будучи греком.

"Сейчас, например, вышло интервью одного мадагаскарского клирика, который много лет был диаконом, затем священником и который рассказывает о том, что они, африканские клирики, в доме своего епископа вообще никогда не были. Они доносили его вещи до дверей и уходили, либо забирали вещи, и все. То ест, они не вхожи были дальше притвора. Однако же все греки, которые могут даже не являться прихожанами их храма, спокойно по его подворью и дому ходят, и получают всяческие преференции. То есть люди здесь чувствуют унижение именно по расовому и языковому принципу", - подчеркнул митрополит Леонид, оговорившись, что и среди греческих архиереев есть люди, не страдающие вирусом "эллинского превосходства".

"Но у России и Русской церкви иная доктрина, - сказал митрополит Леонид. - Мы не говорим, что мы лучшие и больше никого не знаем. Русский последнюю рубашку снимет и отдаст, и в церкви в том числе".

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