Перечень товаров для утилизации расширят

Новые позиции в перечне - товары, аналоги которых уже обязательны для утилизации, выполненные из однородного материала, пригодного для переработки, содержащие в себе опасные вещества или разложение которых занимает слишком долгое время, объяснили в минприроды.

Попадание товара в этот перечень (он уже включает тысячи позиций) обязывает производителя (или импортера) обеспечить их утилизацию в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Законопроект о модернизации, вероятно, будет принят в этом году и заработает со следующего января. Компании могут перерабатывать свои изделия самостоятельно, поручить это подрядчикам или же оплатить государству экологический сбор. За счет этих средств будет совершенствоваться и работать отрасль по обращению с отходами. Утилизации подлежит вся использованная упаковка и частично - сами товары, для каждого вида изделий установлен свой норматив.

В прошлом году платежи населения за вывоз мусора составили 190 млрд рублей, а сборы по РОП - около 4 млрд рублей. Механизм РОП должен исправить этот дисбаланс и наполнить отрасль по обращению с отходами инвестициями. "После переработки этих отходов мы получим бумажную пульпу, деревянную щепу, лом металлов, полимерный агломерат и другие материалы, - перечисляет глава ППК РЭО Денис Буцаев. - Цены на вторсырье, как и спрос, очень изменчивы, поэтому точно просчитать экономический эффект такого расширения перечня невозможно".

Для развития переработки нужно строить и модернизировать инфраструктуру, а для этого в отрасль должны прийти деньги РОП, добавляет председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Нынешних 4 млрд на это не хватает.

Дополнительные потребности в мощностях по переработке отходов - 19 млн тонн в год

Дополнительные потребности в мощностях по переработке отходов - 19 млн тонн в год, добавил Буцаев. Если их не ввести в эксплуатацию, переработать все, что надо, не получится. Сейчас из 60 млн тонн бытового мусора на сортировочные линии попадает 43,3%, а до переработки из отобранного вторсырья добирается только 11% (не считая органики), напомнили в ППК РЭО.

Между тем у профессионалов переработки к списку есть существенные замечания.

"По нашей части в перечень включили бумажные полотенца, салфетки - почти все виды санитарно-гигиенических изделий, кроме разве что туалетной бумаги, а они переработке в принципе не поддаются, - поделился с "РГ" исполнительный директор Ассоциации "Лига переработчиков макулатуры" Алексей Сергеев. - Или, например, список предлагают дополнить бумагой электроизоляционной пропиточной, а она вообще не входит в состав твердых коммунальных отходов, служит годами и воспринимать ее так же, как упаковку, которая становится мусором в момент распаковки товара, нельзя".

1 миллион лет может разлагаться стеклянная посуда, если ее не утилизировать