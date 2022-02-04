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04.02.2022 13:56
Рубрика: Власть

Песков пояснил позицию Путина по встрече с Зеленским

Текст: Кира Латухина

Встречи на высшем уровне должны быть подготовленными, а не бессодержательными. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов о возможности переговоров Владимира Путина с украинским лидером, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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"Очень трудно говорить о каких-то встречах на высшем уровне. Они должны быть подготовленные, не должны быть спонтанными, безрезультативными и несодержательными. Пока подготовка хромает", - заметил Песков.

"Мы хотели бы, чтобы эта встреча состоялась несколько лет назад, и мы считаем, что она должна была состояться давно и что они должны проходить регулярно​​​. Но для того, чтобы это происходило, необходимо, чтобы что-то выполнялось из предыдущих договоренностей", - пояснил Песков. А из Киева идут заявления о том, что выполнение Минских договоренностей якобы будет означать развал Украины, что их реализация на условиях России невозможна. "О каких условиях идет речь, на чьих условиях? Под Минскими договоренностями стоят подписи стран нормандской четверки и представителей самопровозглашенных республик", - напомнил пресс-секретарь президента.

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