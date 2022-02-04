Песков: Президент определится с датой Послания в ближайшее время

Дата оглашения президентского Послания Федеральному собранию может определиться в ближайшее время, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет", - ответил он на вопрос, известна ли уже дата Послания. "Думаю, что в ближайшее время президент определится с этой датой", - добавил представитель Кремля.

Напомним, ежегодное обращение к парламенту - конституционная обязанность президента России (ст. 84, пункт "е"). Однако основной закон не устанавливает каких-либо сроков его оглашения. С предыдущим Посланием Владимир Путин выступил 21 апреля 2021 года.