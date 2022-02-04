Песков прокомментировал совет Госдепа по "фейкам" от России

Говоря о совете представителя Государственного департамента США верить на слово про "фейки" по Украине со стороны России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что порекомендовал бы не верить никому на слово, особенно Госдепу.

Ранее власти США заявили, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео с инсценировкой нападения украинских военных на российскую территорию с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. На просьбу журналистов предоставить доказательства пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс призвал верить на слово американскому правительству.

"Я бы порекомендовал на слово не верить никому, особенно Госдепу, когда касается этих вопросов", - сказал Песков на брифинге в пятницу, комментируя слова Прайса.