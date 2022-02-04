Песков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили инвестиционное сотрудничество двух стран, энергетику и военно-технические вопросы, далее в повестке - международная ситуация и безопасность, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По энергетике был серьезный разговор, говорили о ВТС", - сообщил представитель Кремля. Кроме того, по его словам, лидеры успели обсудить инвестиционное сотрудничество России и Китая. В ходе рабочего ланча они намерены затронуть международную ситуацию, вопросы гарантий безопасности, региональные вопросы.

Напомним, Владимир Путин прибыл в пятницу в Пекин, в программе визита - переговоры с председателем КНР и посещение церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.