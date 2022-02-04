Почти 5 000 человек стали донорами костного мозга удаленно, с помощью Почты России

Развивать помощь детям с онкогематологическими заболеваниями помогает совместный проект Национального регистра доноров костного мозга (НРДКМ), Русфонда и Почты России. Благодаря проекту стать донорами могут люди, живущие в малых населенных пунктах, где нет лаборатории для взятия крови (это необходимо для генотипирования участников). Как сообщили в Почте России, за полгода с момента старта программы возможность пройти генотипирование удаленно и стать участниками регистра доноров получили 4724 добровольца.

Суть программы состоит в том, что люди, желающие пополнить ряды доноров костного мозга, оставляют заявку на сайте РДКМ, а затем получают по почте тестовый набор для взятия биообразца. Доставку писем с наборами и отправку взятых биоматериалов в лабораторию для генотипирования бесплатно для участников осуществляет Почта России.

Таким образом желающие стать донором получили возможность вступить в регистр удаленно, без визита в лабораторию для сдачи крови.

За полгода программы заявки поступили из 82 регионов России, причем не только из крупных городов, но и малых населенных пунктов.

"Каждый месяц мы отправляем около тысячи писем с тестовыми наборами потенциальным донорам костного мозга. Количество заявок не уменьшается, а значит, проект востребован. Но мы столкнулись с тем, что не все кандидаты доводят начатое до конца: кто-то не забирает заказанный конверт, а кто-то забывает отправить собранный биоматериал", - рассказала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз.

По ее словам, в этом году поставлена задача помочь сотрудникам регистра улучшить коммуникацию с добровольцами. "Для этого мы доработали личный кабинет НРДКМ, где появилась возможность бесшовного отслеживания писем и точечных оповещений", - пояснила Раиса Ирз.

"Благодаря проекту возможность стать потенциальным донором костного мозга теперь есть буквально у каждого. Настройка личного кабинета поможет нам оповещать добровольцев о доставке им наборов и контролировать сроки отправки и доставки образцов в регистр", - прокомментировала глава НРДКМ Анна Андрюшкина.

Взятие образца, которое выполняет доброволец с помощью полученного набора, - это совсем не сложно. Мазок берется со внутренней поверхности щеки с помощью специальной палочки из набора. Кроме того, в письме потенциальный донор получает соглашение о вступлении в регистр, анкету о состоянии здоровья, а также бланк согласия на обработку и передачу персональных данных. После взятия мазка палочки с биоматериалом и заполненные документы нужно отправить в лабораторию Казанского (Приволжского) федерального университета, где проведут типирование и определят генотип добровольца. Пересылку образца также оплачивает Почта России.