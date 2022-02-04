Сомнологи объяснили, почему после алкоголя плохо спится

Эксперты перечислили несколько причин нарушений сна после употребления алкогольных напитков. Спиртное действует успокаивающе только поначалу. Сначала человек спит хорошо, но по ходу метаболизма все меняется. За выпитое люди расплачиваются во второй половине сна.

Как пишет Independent со ссылкой на доктора Дженнифер Мартин, психолога и профессора медицины из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, выпивка нарушает архитектуру сна - фазы глубокого и быстрого сна, которые человек проходит каждую ночь. Употребление алкоголя может прерывать эти механизмы, из-за чего человек будет просыпаться. Кстати, поэтому ошибкой является распространенная практика, когда люди выпивают рюмку перед уходом в кровать, чтобы лучше спать.

В первую половину ночи, когда в крови еще циркулирует довольно высокий уровень алкоголя, человек, вероятно, будет спать глубоко и без сновидений. Это происходит из-за того, что в головном мозге алкоголь действует на гамма-аминомасляную кислоту, нейротрансмиттер, подавляющий импульсы между нервными клетками и оказывающий успокаивающее действие. Алкоголь может подавлять быстрое движение глаз или фазу быстрого сна, в котором происходит большинство сновидений.

Позже, когда уровень алкоголя падает, мозг начинает работать активнее. Человек будет ворочаться из-за того, что спиртное будет работать возбудителем. Как прокомментировали в Американской академии медицины сна, в это время человеку будут сниться более яркие и напряженные сны, из-за которых он будет просыпаться.

Другой фактор, играющий значение - алкоголь, особенно вино и крепкое спиртное, является мочегонным средством. И это может сыграть свою роль в том, что человек часто просыпается.

После того, как выпьют, люди могут храпеть. Алкоголь является миорелаксантом, расслабляет мышцы верхних дыхательных путей, и нарушает нормальное дыхание. Поэтому употребление алкоголя может быть особенно опасно для людей с обструктивным апноэ.

Как избежать таких неприятностей? Стоит соблюдать паузу между алкоголем и уходом ко сну. Оптимальным будет "перерыв" между выпитым и кроватью длиной в четыре часа. Также эксперты рекомендуют ограничивать употребление алкоголем одним часом.

Психологи посоветовали провести эксперимент, который поможет оценить, как алкоголь влияет на сон конкретного человека. Для этого нужно минимум на две недели полностью отказаться от спиртного. За это время человек может понять, что без алкоголя спится намного лучше. А если раньше он считал, что у него бессонница, и при этом он мог пропустить несколько бокалов, вероятно, он делал это слишком часто или близко ко сну. Кроме того, "отпуск" от выпивки поможет проанализировать, как часто до этого человек употреблял алкоголь.