Посол Хохоликов: Россия и Никарагуа будут наращивать военное сотрудничество

По словам дипломата, наращивание российско-никарагуанского взаимодействия является плановым и не зависит от всплесков напряженности, которые провоцирует коллективный Запад в отношении Москвы. Он также подчеркнул, что решать, в какой форме реализуется военное взаимодействие между Россией и Никарагуа - это суверенное право двух государств.

Сотрудничество России с центральноамериканской страной началось в мае 1980 года с заключением межправительственного соглашения о военно-технической помощи Никарагуа. Хохоликов рассказал, что в настоящее время российские военные специалисты открыто и на законных основаниях работают в Никарагуа, а корабли и самолеты, как и прежде, в случае необходимости будут посещать никарагуанские порты и аэродромы.

"Особо подчеркну, что наше двустороннее сотрудничество в военной области не направлено против третьих стран", - сказал российский посол. Дипломат также сообщил, что закон Никарагуа предусматривает присутствие на территории страны военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию, для обмена опытом, учений и совместной борьбы с преступностью.

Хохоликов отметил, что Россия готова своевременно отвечать на новые запросы центральноамериканских стран и поддерживать их в реализации масштабных инфраструктурных проектов с использованием собственных технологий. По словам российского дипломата, с переизбранием на новый срок президента Никарагуа Даниэля Ортеги развитие разноплановых двусторонних связей будет активно продолжаться - для этого есть необходимая политическая воля с обеих сторон и широкое поле для приложения совместных усилий.