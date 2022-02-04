Посольство РФ напомнило о "пробирке Пауэлла" в ответ на заявления о провокациях

Посольство России в США отреагировало на заявления Вашингтона о якобы готовящихся РФ провокациях для того, чтобы вторгнуться на Украину.

В заявлении, опубликованном в Facebook, дипломаты отметили, что не удивлены появлению "креативного" сценария, озвученного в Госдепартаменте и Пентагоне о подготовке операции против Украины под "чужим флагом". Это свойственно США, подчеркнули в посольстве, добавив, что в мире помнят, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции, включая всем известную пробирку Пауэлла.

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл был одним из главных инициаторов вторжения американцев в Ирак в 2003 году, утверждая, что у Саддама Хуссейна есть биологическое оружие массового поражения. На заседании Совбеза ООН Пауэлл тогда в доказательство продемонстрировал пробирку с неким белым порошком. Позднее выяснилось, что это была фальшивка.