Правительство поддержало проект об упрощении получения статуса резидента ОЭЗ

Кабмин поддержал законопроект, упрощающий получение статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

По словам главы ведомства Максима Решетникова, теперь компании при подаче заявки смогут заменить бизнес-план на паспорт инвестпроекта.

Кроме того, регионы смогут принимать решение о выдаче статуса без участия экспертного и наблюдательного совета, что сократит процедуру с 40 до 15 дней.

Проект также предусматривает объединение промышленно-производственных и технико-внедренческих типов ОЭЗ, а также расширение перечня разрешенных видов деятельности.

"На территории зон можно будет производить и перерабатывать метан и сжиженный углеводородный газ. При создании ОЭЗ будет заключаться единое соглашение между Минэкономразвития, управляющей компанией, регионом и муниципалитетом вместо трех отдельных документов", - пояснили в министерстве (цитата по ТАСС).