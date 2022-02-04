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04.02.2022 19:00
Рубрика: Культура

Премьера Киноклуба "РГ": Валентина Серова в фильме "Возлюбленная солдата"

Текст: Валерий Кичин
Всю минувшую неделю наш Киноклуб показывал документальные фильмы "Иван Мозжухин: дитя карнавала" и "Серебряковы". Мы их показывали в память не только об этих знаменитых мастерах - актере и художницах, но и в память об ушедшей год назад Галине Долматовской - режиссере-документалисте, создательнице вот таких художественных эссе о великих людях прошлого.

По условиям правообладателей показ этих двух картин завершается. На смену им идет еще один фильм Долматовской - "Возлюбленная солдата". Он посвящен одной из величайших легенд нашего кино - актрисе театра и кино Валентине Серовой, звезда которой стремительно взошла с комедией 1939 года "Девушка с характером", затем укрепилась фильмами "Сердца четырех" и "Жди меня" - повестью о великой любви, об искусстве ждать и верить. Женщина поразительной красоты, гордой стати и сильного характера для зрителей стала эталоном человека с большой буквы, а история ее любви сначала с легендарным пилотом Анатолием Серовым, а потом с поэтом-фронтовиком Константином Симоновым оказалась одной из немногих, ставших достоянием всей страны. Эта история была окутана романтическим ореолом. Образ волевой героини фильма "Жди меня" давал миллионам советских женщин силы, приближая победу, верить и ждать возвращения любимых домой. Этот образ в сознании зрителей полностью слился с личностью самой актрисы, история казалась универсальной и счастливо завершенной.

Фото: kinopoisk.ru
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В жизни все было не так. Бесконечно влюбленный в юную актрису знаменитый поэт посвящал ей стихи и книги, писал для нее пьесы, эти пьесы шли во многих странах мира, он обрастал почетными званиями и становился государственным человеком - она по-прежнему ждала его возвращения домой. Возникли проблемы со здоровьем, с алкоголем. Спустя много лет поэт написал ей новые строки, прощальные: "Я не могу писать тебе стихов ни той, что ты была, ни той, что стала... Я просто разлюбил тебя...". Она все реже выходила на сцену Ленкома, потом была вынуждена со скандалами, срывая спектакли, переходить из театра в театр (Малый, имени Моссовета, снова Ленком, Театр-студия киноактера), а когда появилась снова на экране в фильме 1956 года "Бессмертный гарнизон", зрители с трудом узнали свою любимицу. Ее последняя роль в кино - генеральша Кукарникова в фильме "Дети Ванюшина" (1973). Через два года актрису найдут в ее квартире, разграбленной случайными собутыльниками, мертвой. Об уходе былой любимицы всей страны коротко сообщит только "Вечерняя Москва".

К истории взлета и гибели замечательной актрисы и дивно красивой женщины не раз подступались кинематографисты, пока ничего яркого в игровом кино из этого не получилось. Возможно, еще и потому, что имя Серовой так плотно окутано легендами и слухами, в том числе и грязными, вздорными, что отделить шелуху от зерна было уже почти невозможно, да и родственники знаменитых людей, так или иначе связанных с ее жизнью, каждый раз противились попыткам "ворошить прошлое".

Фильм Галины Долматовской - прикосновение к этой судьбе автора тактичного и всегда бесконечно влюбленного в своих героев. Внимательному зрителю эта документальная лента расскажет о личности и таланте Валентины Серовой больше, чем все статьи Википедии и многие газетные публикации, вместе взятые.

Этот фильм по условиям правообладателей тоже будет демонстрироваться в нашем клубе только одну неделю - с 4 по 11 февраля. Успейте посмотреть.

Культура Кино и ТВ Наше кино РГ-Видео Киноклуб Валерия Кичина Кино и театр с Валерием Кичиным

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