Продажи iPhone могут запретить в нескольких странах

Apple могут запретить продавать iPhone сразу в нескольких странах мира. Об этом пишет издание 9to5mac.

Как отмечает издание, Ericsson усиливает давление на Apple в целом ряде стран. Шведская компания обвиняет "яблочников" в незаконном использовании технологий в стандарте 5G. У текущего соглашения по патентам между Ericsson и Apple истек срок действия, и компания из Купертино его не продлила.

В Ericsson подали заявку на незаконное использование патента в Бразилии и Нидерландах. Шведская компания планирует подать аналогичную заявку в Великобритании и европейских странах.