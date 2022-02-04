Продажи попкорна выросли за год более чем на четверть

Продажи попкорна выросли за год (с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года) на 26,7% в денежном выражении, следует из данных компании NielsenIQ.

Это наиболее быстрорастущая категория из всех снеков. За тот же период продажи семечек и орехов выросли на 22,5%, свежие десерты - на 18,7%, смузи и фруктовые пюре - на 18,1%, чипсы - на 16,9%, шоколадная паста - на 16,5%.

Впрочем, на данный момент попкорн занимает в структуре продаж снеков пока только 0,03% в деньгах. Тогда как, например, чипсы - почти 7%.

Почти половина снекинга (48,4%) в структуре продаж - это молочная продукция (прежде всего сыр, питьевой йогурт и мороженое).

Порядка 70% роста продаж всего снекинга обеспечивают шесть категорий. Это сыр (доля продаж - 17,3%), мороженое (8,1%), сладкое печенье (9,2%), чипсы (7%), шоколадные плитки и батончики (12,1%), охлажденные десерты (6,5%). В сыре ключевой растущий сегмент - мягкий сыр. Продажи мороженого выросли в том числе и благодаря жаркому лету 2021 года, в летний период его доля продаж в снекинге достигает 17,2%.