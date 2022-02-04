Прокуроры объявили 2 тысячи предостережений о недопустимости роста цен на продукты

Новости

В Испании изловили "Галисийского Рэмбо" 12:16
Захарова оценила слова Нуланд об "утечке" 12:07
Омбудсмен: Число детей, имеющих инвалидность, в России за 6 лет выросло на 13% 12:05
Дрон "Сириус" сможет работать с пилотируемой авиацией 11:47
Впервые в истории Крым и Нарьян-Мар свяжут авиасообщением 11:28
При тушении пожара погиб актер Мадис Миллинг 11:25
Вакцина "Спутник V" получила постоянную регистрацию Минздрава 11:21
Правительство направит 600 млн рублей на развитие цифровой грамотности населения 11:21
В Амстердаме вводят ограничения для инвесторов из-за роста цен на недвижимость 11:20
Киностудия имени Горького снимет новогодний фильм с Гариком Сукачевым 11:19
В Ленобласти передумали отправлять школьников на внеплановые каникулы 11:18
Загадочный летательный аппарат заметили на территории "Зоны 51" 11:18
Валиева выступит в короткой программе командного турнира фигуристов 11:14
Ростуризм: Туры с кешбэком уже приобрели 200 тысяч россиян 11:12
Посол Келин: России есть чем ответить в случае введения Британией новых санкций 11:11
В Ленобласти предложили лишать водителей-новичков прав после трех ДТП 11:10
Росреестр назвал регионы-лидеры по гаражной амнистии 11:09
В Минтруде рассказали, кто может уволиться без отработки двух недель 10:50
В МИД не удивлены перекладыванием ответственности на РФ за утечку ответа США 10:50
ФСБ: Украинский шпион получил 12 лет колонии строгого режима 10:37
Мишустин утвердил правила проведения публичных слушаний на "Госуслугах" 10:32
За похожие на акцизные марки для алкоголя наклейки предлагают отправлять в тюрьму 10:25
"Нам они такого не говорят". Нуланд не в курсе нежелания Киева исполнять Минские соглашения 10:13
Мишина - Галлямов стали вторыми в короткой программе командного турнира 10:11
Пара новеньких Су-57 попала на фото в Новосибирске 10:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
04.02.2022 11:41
Рубрика: Происшествия

Прокуроры объявили 2 тысячи предостережений о недопустимости роста цен на продукты

Текст: Иван Егоров
По поручению Генпрокурора Игоря Краснова прокуроры проводят постоянный мониторинг законности при формировании цен на продукты питания. Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, на основании представляемых Росстатом сведений о динамике цен на социально значимые продукты Генпрокуратура ежедневно направляет поручения о проведении проверок прокурорам регионов, в которых отмечено значительное увеличение цен. Кроме того, прокуроры ориентированы незамедлительно реагировать на соответствующие обращения граждан.
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Фото: iStock
Россиянам рассказали, какие продукты могут подешеветь в 2022 году

В 2021 году прокурорами было выявлено свыше 1,5 тысячи нарушений в сфере ценообразования. Для их устранения внесено более 700 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 382 человека. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечено 308 лиц.

Для того чтобы не допустить необоснованного увеличения цен на продукты питания в условиях пандемии и самоизоляции, прокурорами объявлено почти две тысячи предостережений руководителям торговых организаций в Башкортостане, Карелии, Забайкальском крае, Архангельской, Воронежской, Ивановской, Курганской областях, Москве и других регионах.

В результате прокурорского вмешательства цены на социально значимые продукты были снижены.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Товары и цены Правительство Генпрокуратура Цены на продукты

Главное сегодня

В МИД не удивлены перекладыванием ответственности на РФ за утечку ответа США
Немецкий депутат назвал неумным давление на Россию через "Северный поток-2"
ЛНР: подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу
За сутки в России госпитализировали 17 798 человек с COVID-19
Мишина - Галлямов стали вторыми в короткой программе командного турнира
Кассационный суд объяснил, когда "шпионские" игрушки подсудны
Как правильно распорядиться найденным на улице