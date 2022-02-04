Прокуроры объявили 2 тысячи предостережений о недопустимости роста цен на продукты

По поручению Генпрокурора Игоря Краснова прокуроры проводят постоянный мониторинг законности при формировании цен на продукты питания. Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, на основании представляемых Росстатом сведений о динамике цен на социально значимые продукты Генпрокуратура ежедневно направляет поручения о проведении проверок прокурорам регионов, в которых отмечено значительное увеличение цен. Кроме того, прокуроры ориентированы незамедлительно реагировать на соответствующие обращения граждан.

В 2021 году прокурорами было выявлено свыше 1,5 тысячи нарушений в сфере ценообразования. Для их устранения внесено более 700 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 382 человека. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечено 308 лиц.

Для того чтобы не допустить необоснованного увеличения цен на продукты питания в условиях пандемии и самоизоляции, прокурорами объявлено почти две тысячи предостережений руководителям торговых организаций в Башкортостане, Карелии, Забайкальском крае, Архангельской, Воронежской, Ивановской, Курганской областях, Москве и других регионах.

В результате прокурорского вмешательства цены на социально значимые продукты были снижены.