Путин и Си Цзиньпин начали переговоры

В Пекине начались переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Российский президент утром прилетел в Китай, чтобы принять участие в открытии XXIV зимних Олимпийских игр.

Председатель КНР приветствовал Путина по-русски: "Здравствуйте. Очень рад вас видеть". Лидеры при встрече помахали друг другу, но не пожали рук, соблюдая пандемийные ограничения.

По итогам переговоров будет принято совместное заявление, в котором будут обозначены подходы Москвы и Пекина к ключевым международным проблемам. Кроме того, как сообщал ранее помощник президента Юрий Ушаков, будет подписано порядка 15 соглашений между РФ и Китаем.