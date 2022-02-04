Путин встретится в Москве с Макроном и Шольцем

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 7 февраля, а с канцлером ФРГ Олафом Шольцем - 15 февраля. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, действительно, Путин и Макрон договорились, что Макрон будет в понедельник в Москве, будут переговоры и совместная пресс-конференция", - подтвердил Песков.

"15-го будет визит господина Шольца в Москву", - отметил пресс-секретарь российского лидера. Запланированы переговоры лидеров и пресс-конференция.