Для лечения больных ковидом в Подмосковье направили еще 225 военных медиков

В пятницу, 4 февраля, Минобороны РФ сообщило, что из Санкт-Петербурга в Московскую область отправили второй по счету сводный отряд военных медиков. Эти специалисты окажут помощь гражданским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным Минобороны, в сводный отряд вошли 225 человек. Среди них - врачи-инфекционисты, средний и младший медперсонал из питерской Военно-медицинской академии имени Кирова. "Они будут работать в инфекционном стационаре, развернутом на фондах Минобороны России в подмосковной Кубинке", - уточнили в ведомстве. Там добавили, что в лечении гражданских пациентов подмосковной Кубинке уже задействованы более 450 военно-медицинских специалистов. Таким образом с прибытием пополнения их число увеличится до 675.

Кроме того, напомнили в ведомстве, по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу для оказания помощи лечебным учреждениям Тульской области в регион командировали 30 военных медиков. Если говорить в целом, то работу с гражданскими пациентами, страдающими от новой коронавирусной инфекции, в Минобороны РФ организовали по поручению президента страны.