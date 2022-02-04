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04.02.2022 18:16
Рубрика: Власть

Для лечения больных ковидом в Подмосковье направили еще 225 военных медиков

Текст: Юрий Гаврилов

В пятницу, 4 февраля, Минобороны РФ сообщило, что из Санкт-Петербурга в Московскую область отправили второй по счету сводный отряд военных медиков. Эти специалисты окажут помощь гражданским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии более 49 тысяч человек в ВС РФ вылечили от коронавируса

По данным Минобороны, в сводный отряд вошли 225 человек. Среди них - врачи-инфекционисты, средний и младший медперсонал из питерской Военно-медицинской академии имени Кирова. "Они будут работать в инфекционном стационаре, развернутом на фондах Минобороны России в подмосковной Кубинке", - уточнили в ведомстве. Там добавили, что в лечении гражданских пациентов подмосковной Кубинке уже задействованы более 450 военно-медицинских специалистов. Таким образом с прибытием пополнения их число увеличится до 675.

Кроме того, напомнили в ведомстве, по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу для оказания помощи лечебным учреждениям Тульской области в регион командировали 30 военных медиков. Если говорить в целом, то работу с гражданскими пациентами, страдающими от новой коронавирусной инфекции, в Минобороны РФ организовали по поручению президента страны.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Пандемия коронавируса COVID-19

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