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04.02.2022 01:20
Рубрика: Экономика

Эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира по развитию инфраструктуры

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 25(8673)
ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира сразу по двум показателям - "развитие инфраструктуры" и "качество жизни". Таковы предварительные данные рейтинга организации "Индекс процветания городов", опубликованные в рамках программы ООН-Хабитат. Полная версия появится 31 марта.

По развитию инфраструктуры Москва заняла первое место, набрав 83,2 балла, у Лондона этот показатель 75,9, а у Парижа - 76,3. Лидирует Москва и по качеству жизни, набрав 68,3 балла против 61,59 у британской и 57,16 у французской столицы. В целом в этом рейтинге Москва заняла третье место из 29 мегаполисов мира. Первое получил Сингапур, а второе - канадский Торонто.

Фото: iStock
Москва улучшила позиции в международном рейтинге городов Cost of Living

"Признание нашего города мировым лидером в качестве жизни и развитии инфраструктуры - это справедливая оценка огромных позитивных перемен, происходящих в Москве, - прокомментировал в своем персональном блоге данные рейтинга мэр Москвы Сергей Собянин. - Индекс ООН-Хабитат не дает Москве никаких формальных преимуществ, но помогает разрушать сложившиеся стереотипы и доказывает, что мы находимся на правильном пути. И еще он станет хорошим аргументом в конкурентной борьбе, которую ведут между собой крупнейшие мегаполисы мира. Например, в ближайшее время должен определиться город, который примет Всемирную выставку Экспо-2030. Москва - один из городов-кандидатов. И признание наших достижений со стороны ООН, несомненно, поможет выиграть борьбу за право принять крупнейший форум достижений науки, техники и культуры нашей планеты".

"Индекс городского процветания" - это комплексный инструмент оценки и мониторинга уровня процветания и сбалансированности развития городов мира. Он разработан ООН-Хабитат - Программой ООН по населенным пунктам, основанной в 1978 году с целью координации глобальных усилий по устойчивому городскому развитию.

В его рамках эксперты проанализировали показатели 50 крупнейших городов мира, в результате в итоговый рейтинг вошли 29 мегаполисов: Бангкок, Богота, Буэнос-Айрес, Гонконг, Дели, Джакарта и другие.

Их оценивали по таким показателям развития, как продуктивность экономики; развитие инфраструктуры; качество жизни; равенство и социальная инклюзия; экологическая устойчивость; администрация и законодательство. Учитывалась также степень сбалансированности между этими показателями.

Напомню, впервые Индекс был опубликован в 2015 году. Затем его выпуск был приостановлен, а на основе его методологии публиковались исследования развития отдельных городов. В 2022 году Индекс запущен вновь, он опубликован на сайте.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Международные организации ООН Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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