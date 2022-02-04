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04.02.2022 01:17
Рубрика: Общество

Газификацию в Подмосковье разрешили оплачивать материнским капиталом

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 25(8673)
Потратить материнский капитал на социальную газификацию - такую возможность дали жителям Московской области региональные власти. Оформить выплату на эти цели можно будет на портале госуслуг.

Как уточнила министр социального развития области Людмила Болатаева, речь идет о региональном материнском капитале, который жителям области выдавали в 2011-2016 годах.

Фото: iStock
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В тот период подмосковные семьи, в которых родился второй ребенок, в дополнение к федеральному материнскому капиталу получали из областного бюджета по 100 тысяч рублей.

Правда, варианты использования этой выплаты были весьма ограничены - на покупку жилья или на образование детей. Самым старшим детям - получателям регионального маткапитала сейчас 10-11 лет, вопрос оплаты их образования пока неактуален. А 100 тысяч для покупки жилья в Подмосковье - сумма не слишком значительная. Так и вышло, что многие семьи свой капитал от губернатора до сих пор не реализовали.

"Поэтому мы предлагаем жителям использовать средства сертификата для участия в программе социальной газификации", - говорит Болатаева.

По этой программе трубу бесплатно подводят к границам частного домовладения, а вот выполнять работы по разводке внутри участка и дома, как и покупать необходимое газовое оборудование, гражданам приходится самостоятельно. И здесь региональный маткапитал окажется очень кстати.

Заявить о своем желании обменять сертификат на газификацию можно будет с 1 марта 2022 года

Людмила Болатаева объясняет: заявить о своем желании обменять сертификат на газификацию можно будет начиная с 1 марта 2022 года.

К этому времени на региональном портале госуслуг появится соответствующая кнопка. И понятная инструкция по получению денег.

Но разрешив таким образом использовать материнский капитал собственникам индивидуального жилья, было бы несправедливым не учесть интересов жителей многоквартирных домов, которых среди получателей региональных сертификатов тоже немало. Поэтому у них с 1 марта тоже появится возможность потратить выплату на иные цели.

Как утверждает Болатаева, по заявлению на портале госуслуг областной материнский капитал можно будет получить двумя траншами - 50 тысяч рублей в этом году и столько же в следующем. Причем власти обещают не контролировать, как и куда будут потрачены эти деньги.

Правда, обналичить капитал смогут только многодетные семьи, в которых воспитываются четверо и более детей, а также те, у кого детей трое, но третий ребенок родился в 2021 году или родится в 2022 и 2023 годах.

Тем временем

В первом квартале голубое топливо по президентсокй программе придет почти в 300 населенных пунктов Подмосковья, сообщил гендиректор "Мособлгаза" Игорь Баранов. Он напомнил, что компания уделяет большое внимание вопросам безопасности, поэтому поэтому жителям, чьи домовладения попали в программу, рекомендуется заранее проверить исправность вентиляционных систем.

Следить за ходом социальной газификации можно здесь: mosoblgaz.ru/emotion_map.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Материнский капитал

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