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04.02.2022 17:29
Рубрика: Происшествия

Глава предприятия, связанного с Минэнерго, задержан по делу о крупном мошенничестве

Текст: Михаил Фалалеев
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что выявлены факты хищения денег в особо крупном размере из бюджета исполняющим обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия. Он сотрудничал с ТЭК Минэнерго.

Преступление раскрыли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из СЭБ ФСБ России и при содействии Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России. Подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере задержан.

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Как рассказала Ирина Волк, злоумышленник путем обмана и злоупотребления доверием руководства Министерства энергетики РФ в период с 2018 по 2021 год представлял в организацию, проводящую оценку стоимости транспортных средств, подложные ведомости о необходимости ремонтных работ более 185 автомобилей, находящихся в 24 регионах России. Он снизил стоимость имущества на 90 процентов от рыночной, что позволило мошеннику не проводить необходимые согласования сделок с Минэнерго России.

При реализации транспорта руководитель унитарного предприятия получал от покупателей наличные деньги, равные фактической стоимости имущества, часть из которых присваивал.

Сумма ущерба превышает 25 миллионов рублей.

Полицейские провели обыски на территории столицы, Московской, Саратовской, Самарской областей и Пермского края. Изъяты документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Минэнерго Правительство МВД Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Пермский край ЦФО Москва ЦФО Московская область ПФО Саратовская область ПФО Самарская область ПФО Пермский край

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