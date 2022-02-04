Ликсутов: В этом году начнем испытания беспилотного трамвая

Беспилотный трамвай сможет поехать в Москве уже в конце этого года или в начале следующего. Такой прогноз сделал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что в столичном законодательстве все сделано для того, чтобы беспилотный транспорт появился как можно быстрее. В настоящее время транспортный комплекс работает вместе с "Яндексом" над созданием беспилотного трамвая, 80% трамвайных путей в Москве уже обособлены.

"В этом году начнем испытания, сначала в депо, потом ночью, потом, когда будем уверены, то и с пассажирами. В конце 2022-го - начале 2023 года трамвай в Москве может поехать в тестовом беспилотном режиме", - сообщил Ликсутов.

По словам заммэра, беспилотный транспорт может решить проблему нехватки водителей для городского транспорта. При этом переход на беспилотные автомобили будет плавный, это вопрос 10-15 лет, поэтому таксисты и курьеры без работы не останутся. Будут запущены программы переобучения и переквалификации. А с появлением беспилотного транспорта мобильность жителей вырастет в разы.

По его словам, по поручению мэра Москвы департамент транспорта одним из первых внедряет на транспорте самые современные технологии и сервисы, среди которых Face Pay, виртуальная "Тройка", городское приложение на основе MaaS, переход на электробусы.

"Но стоит понимать, что никакого бума беспилотников в ближайшее время не будет, но, мы считаем, что именно городской транспорт может стать драйвером в этом направлении. Беспилотный трамвай - такое будущее вполне реалистично. Все это заложено в транспортную программу Москвы, и мы ждем новейшие российские решения и готовы с ними работать в столице", - заключил Ликсутов.