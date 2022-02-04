Молодежный фестиваль "Будущее театральной России" открыл прием заявок

Новости

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине. Онлайн-трансляция 16:50
DPA назвало возможных кандидатов на пост генсека НАТО 16:43
ЦБ назвал регионы с самой дешевой и дорогой ипотекой 16:39
Премьер Польши сообщил, что страна начнет поставки оружия Украине на следующей неделе 16:38
Путин принял участие в открытии Олимпиады в Пекине 16:34
Лыжник Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине 16:33
Бориса Щербакова выписали из больницы 16:19
Тренер сборной России по мини-футболу высказался о предстоящем матче с Украиной 16:08
Россияне стали реже оформлять ипотеку на новостройки 16:05
В Подмосковье обрушилась кровля школы 16:01
Из трубопровода в Коми украли нефть на 292 миллиона рублей 15:43
Цена нефти Brent достигла 93 долларов за баррель впервые за семь лет 15:39
В Греции во время футбольного матча умер 21-летний игрок 15:29
Московское бюро Deutsche Welle прекратило работу 15:28
Чекунков предложил проработать проект агломерации Хабаровска и Владивостока 15:21
В Испании отменяют обязательное ношение масок на улице 15:18
Умер барабанщик Боба Дилана и Мадди Уотерса Сэм Лэй 15:17
Объем выданных в РФ за год автокредитов впервые превысил триллион рублей 15:11
Захарова: Россия готова к нормализации ситуации с немецкими СМИ 15:08
Пандемия изменила представления россиян об идеальном работодателе 15:07
В "Спартаке" раскрыли сумму трансфера Жиго в "Марсель" 15:00
Ушел из жизни известный литературовед Юрий Манн 14:54
В Полтаве снесли памятник Суворову 14:48
При МГУ построят храм на тысячу человек 14:45
Дзюба ведет переговоры с турецким "Фенербахче" 14:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
04.02.2022 16:36
Рубрика: Культура

Молодежный фестиваль "Будущее театральной России" открыл прием заявок

Текст: Светлана Мазурова
С 11 по 17 мая состоится ХIII молодежный фестиваль "Будущее театральной России". "БТР" проходит ежегодно в Ярославле, на родине первого русского профессионального театра.
Фото: Российский академический театр драмы имени Ф. Волкова Фото: Российский академический театр драмы имени Ф. Волкова
Фото: Российский академический театр драмы имени Ф. Волкова

B программу включаются спектакли выпускных курсов специализированных творческих вузов России, осуществляющих подготовку актеров драматического театра.

Фото: Андрей Шавин
Омский лицей открыл театральную студию при поддержке ОНПЗ

Как сообщает пресс-служба фестиваля, будет подготовлена образовательная программа "Шишигинская школа. Интенсив", получившая такое название в честь основателя ярославской театральной школы, выдающегося режиссера и педагога, народного артиста СССР Фирса Шишигина. Запланированы лекции и мастер-классы ведущих театральных педагогов страны. Участниками школы станут студенты третьих курсов российских провинциальных театральных вузов и вузов искусств.

"БТР" - фестиваль не конкурсный. Начиная с 2022 года, оргкомитет будет присуждать три диплома "Лауреат фестиваля" в номинации "Событие фестиваля".

Для поощрения педагогов, внесших значительный вклад в развитие театрального образования в России, будет вручаться диплом лауреата в номинации "За честь и достоинство". Каждый из вузов-участников фестиваля имеет право выдвинуть кандидата на присуждение данного диплома.

На фестивале работает "Всероссийская актерская биржа". Приглашены представители кастинг-агентств, художественные руководители, главные режиссеры и директора театров страны, заинтересованные в пополнении своих актерских трупп.

Заявки на участие в фестивале "БТР" принимаются до 15 марта. Организаторы - Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова и Ярославский государственный театральный институт. Проводится при поддержке Министерства культуры России и Правительства Ярославской области.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль

Главное сегодня

В ходе визита Путина в Китай подписаны контракты по газу и нефти. Главное
Путин принял участие в открытии Олимпиады в Пекине
Цена нефти Brent достигла 93 долларов за баррель впервые за семь лет
Московское бюро Deutsche Welle прекратило работу
Apple создала новое юрлицо для "приземления" в России
В Киноклубе "РГ" напомнили о юбилеях мастеров кино, литературы, музыки
Как справиться с романом-загадкой Джеймса Джойса