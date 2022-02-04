Молодежный фестиваль "Будущее театральной России" открыл прием заявок

С 11 по 17 мая состоится ХIII молодежный фестиваль "Будущее театральной России". "БТР" проходит ежегодно в Ярославле, на родине первого русского профессионального театра.

B программу включаются спектакли выпускных курсов специализированных творческих вузов России, осуществляющих подготовку актеров драматического театра.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, будет подготовлена образовательная программа "Шишигинская школа. Интенсив", получившая такое название в честь основателя ярославской театральной школы, выдающегося режиссера и педагога, народного артиста СССР Фирса Шишигина. Запланированы лекции и мастер-классы ведущих театральных педагогов страны. Участниками школы станут студенты третьих курсов российских провинциальных театральных вузов и вузов искусств.

"БТР" - фестиваль не конкурсный. Начиная с 2022 года, оргкомитет будет присуждать три диплома "Лауреат фестиваля" в номинации "Событие фестиваля".

Для поощрения педагогов, внесших значительный вклад в развитие театрального образования в России, будет вручаться диплом лауреата в номинации "За честь и достоинство". Каждый из вузов-участников фестиваля имеет право выдвинуть кандидата на присуждение данного диплома.

На фестивале работает "Всероссийская актерская биржа". Приглашены представители кастинг-агентств, художественные руководители, главные режиссеры и директора театров страны, заинтересованные в пополнении своих актерских трупп.

Заявки на участие в фестивале "БТР" принимаются до 15 марта. Организаторы - Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова и Ярославский государственный театральный институт. Проводится при поддержке Министерства культуры России и Правительства Ярославской области.