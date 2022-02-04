Около полумиллиона больных приняли за две недели новые отделения ОРВИ в Москве

Более легкое течение "омикрона" в отличие от его предшественницы "дельты" перенесло основную нагрузку в ходе пандемии коронавируса со стационаров на амбулаторное звено. Посмотрел, как справляется оно с приемом пациентов, мэр Москвы Сергей Собянин, посетив вчера поликлинику N 68, расположенную в центре столицы.

Кроме головного здания на Малой Якиманке, в состав этой поликлиники входят еще четыре филиала. Обслуживают они 146 тысяч жителей районов Якиманка, Замоскворечье и Хамовники. Как и во всей столице, с началом распространения в городе штамма "омикрон", все они работают семь дней в неделю, без выходных, с 8.00 до 20.00 по графику, а на самом деле - до последнего пациента. А с 17 января в каждом из филиалов экстренно развернули еще и отделения для приема пациентов с симптомами ОРВИ. Отдельный вход, выданные при входе респираторы, более надежно защищающие от инфекции, чем обычные маски... Плюс тут же взятый экспресс-тест на COVID-19, а также ПЦР-тест и в зависимости от результата дальнейшая маршрутизация пациента к врачу. Все это делается для того, чтобы при более заразном штамме защитить от него других пациентов поликлиники.

Активной работой амбулаторного звена во многом объясняется то, что при выявлении уже более 26 тысяч инфицированных в сутки в госпитализации нуждается не более 1600 человек. Вот и из 68-й поликлиники в стационары направлены лишь 38 пациентов, а еще более четырех тысяч лечатся на дому, под амбулаторным наблюдением.

"Несмотря на огромный поток пациентов, взрывной рост "омикрона" в Москве, здравоохранение города, считаю, справилось с такой нагрузкой, - оценил работу медиков Сергей Собянин. - Более того, мы видим, что у нас есть запас прочности в случае нарастания волны". Поблагодарив всех медицинских работников, врачей, медсестер, волонтеров, которые сегодня несут колоссальную нагрузку, глава города сообщил, что принял решение о выделении из бюджета города полутора миллиардов рублей для материального поощрения работников поликлиник. Это решение, по словам мэра, продиктовано еще и тем, что большинство терапевтов, работающих в амбулаторном звене, хотя давно работают в особом режиме, но городских надбавок не получали. Сейчас врачи, медсестры и администраторы, работающие в отделениях ОРВИ, а также в телемедицинской службе и службе выездов на дом смогут получить дополнительные премии.