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04.02.2022 01:33
Рубрика: Общество

Около полумиллиона больных приняли за две недели новые отделения ОРВИ в Москве

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 25(8673)
Более легкое течение "омикрона" в отличие от его предшественницы "дельты" перенесло основную нагрузку в ходе пандемии коронавируса со стационаров на амбулаторное звено. Посмотрел, как справляется оно с приемом пациентов, мэр Москвы Сергей Собянин, посетив вчера поликлинику N 68, расположенную в центре столицы.
Сергей Собянин обсудил с врачами работу поликлиник в условиях колоссальной нагрузки. Фото: mos.ru Сергей Собянин обсудил с врачами работу поликлиник в условиях колоссальной нагрузки. Фото: mos.ru
Сергей Собянин обсудил с врачами работу поликлиник в условиях колоссальной нагрузки. Фото: mos.ru

Кроме головного здания на Малой Якиманке, в состав этой поликлиники входят еще четыре филиала. Обслуживают они 146 тысяч жителей районов Якиманка, Замоскворечье и Хамовники. Как и во всей столице, с началом распространения в городе штамма "омикрон", все они работают семь дней в неделю, без выходных, с 8.00 до 20.00 по графику, а на самом деле - до последнего пациента. А с 17 января в каждом из филиалов экстренно развернули еще и отделения для приема пациентов с симптомами ОРВИ. Отдельный вход, выданные при входе респираторы, более надежно защищающие от инфекции, чем обычные маски... Плюс тут же взятый экспресс-тест на COVID-19, а также ПЦР-тест и в зависимости от результата дальнейшая маршрутизация пациента к врачу. Все это делается для того, чтобы при более заразном штамме защитить от него других пациентов поликлиники.

Фото: iStock
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Активной работой амбулаторного звена во многом объясняется то, что при выявлении уже более 26 тысяч инфицированных в сутки в госпитализации нуждается не более 1600 человек. Вот и из 68-й поликлиники в стационары направлены лишь 38 пациентов, а еще более четырех тысяч лечатся на дому, под амбулаторным наблюдением.

"Несмотря на огромный поток пациентов, взрывной рост "омикрона" в Москве, здравоохранение города, считаю, справилось с такой нагрузкой, - оценил работу медиков Сергей Собянин. - Более того, мы видим, что у нас есть запас прочности в случае нарастания волны". Поблагодарив всех медицинских работников, врачей, медсестер, волонтеров, которые сегодня несут колоссальную нагрузку, глава города сообщил, что принял решение о выделении из бюджета города полутора миллиардов рублей для материального поощрения работников поликлиник. Это решение, по словам мэра, продиктовано еще и тем, что большинство терапевтов, работающих в амбулаторном звене, хотя давно работают в особом режиме, но городских надбавок не получали. Сейчас врачи, медсестры и администраторы, работающие в отделениях ОРВИ, а также в телемедицинской службе и службе выездов на дом смогут получить дополнительные премии.

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