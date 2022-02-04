Под Курском собака искусала пятилетнюю девочку

Курская полиция и прокуратура проводят проверки по факту нападения собаки породы американский булли на пятилетнюю девочку. Той пришлось наложить на голову несколько швов. После заключения экспертизы о тяжести нанесенного здоровью ребенка вреда будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Хозяйка собаки готова ее усыпить, если кинолог подтвердит опасность поведении животного.

"Мама, я не умру?"

История произошла утром 26 января. "Я приехала забрать дочку, которая ночевала у бабушки и дедушки, чтобы отвести ее в детсад. Мы с Аней (имена девочки и ее родных изменены) вышли из квартиры в тамбур. Я закрывала входную дверь, Аня стояла у входа в тамбур, лицом к лифту. На ней была зимняя вязаная шапка с веревочками, завязанными под подбородком на бант, и зимняя куртка, - рассказала мама девочки Кристина.

- В этот момент открылась дверь второй квартиры тамбура, из нее вышел соседский мальчик, видимо, в школу. За ним в тамбур выбежал кобель породы американский булли, который прыгнул на спину, сбил с ног дочку, она упала лицом вниз. Мальчик оттащил кобеля в квартиру, но из дверей выбежала вторая собака той же породы, сука, и кинулась на лежавшую Аню, вцепилась в ее шапку. Мальчик не справился с собакой, позвал отца. Мужчина начал оттягивать собаку, а та тянула шапку, завязки которой обтянули шею Ани. Мужчина не справлялся с собакой. Я, оправившись от первого шока, бросилась к дочери, видя, что она уже перестала кричать и начинает задыхаться. Стянула веревки с подбородка и только тогда удалось этого булли оттащить с шапкой в зубах. Вся голова, лицо Ани были в крови, пол на лестничной площадке - тоже".

Скорая приехала быстро. "Девочка все время повторяла: "Мама, мама, я не умру?" - рассказала "Курским известиям" Галина, соседка бабушки и дедушки Ани по площадке. Она вынесла Кристине воду и салфетки, чтобы вытереть кровь с головы и лица девочки.

"Медики обработали рану на голове, перебинтовали. Тот мужчина, что оттаскивал собаку, снес девочку на руках к машине", - продолжила рассказ соседка.

В травматологическом отделении Железногорской горбольницы врачи объяснили родителям, что зашивать раны на голове девочки придется под общим наркозом. Длина одного из швов - около 3 - 4 см, второго - около 10 см, глубина - 1,4 см. Это впоследствии Кристина прочитает в медицинских документах. Аню с мамой поместили в стационар, через неделю выписали домой, лечение продолжится амбулаторно. По словам медиков, швы останутся у девочки навсегда.

"Это бульдоги, бульдоги!"

Полученные дочкой травмы, по словам отца девочки, "не тянут" на тяжкий вред здоровью, а, значит, хозяйку собаки не привлекут к уголовной ответственности.

"Как у нас устроен закон несправедливо, - размышляет мужчина. - Я сел за руль автомобиля - стал источником повышенной опасности, несу ответственность. А она завела двоих собак, они тоже источники опасности, и не несет ответственности! Аня теперь панически боится любых собак, говорит, что собаки думают, что она для них - кусок мяса. Мы приехали домой из больницы, а из подъезда соседи вывели на прогулку щенка лабрадора. Так Аня вцепилась в детское автокресло и сказала, что не выйдет, пока там собака. А раньше она их не боялась. У нас старшая дочка боится собак, Аня раньше ей все время говорила, что собаки хорошие, чего ты их боишься. Старшая, как узнала, что Аню собака покусала, на сутки замкнулась в себе, мы обращались к детскому неврологу за помощью. Что теперь будет в психологическом плане с Аней, скольких врачей нам предстоит пройти, мы не знаем".

По словам мамы девочки, Аня не хотела уезжать из больницы домой, считая палату безопасным местом.

"Она ложится спать, держит меня за руку, а потом ей, видимо, снится весь этот кошмар, она просыпается со словами: "Мама, бульдоги, это бульдоги!". Бабушке с дедушкой она уже сказала, что никогда к ним не приедет, потому, что у соседей собаки. Отказалась разговаривать по видеозвонку с тетей, чтобы тетя не увидела, какой она стала некрасивой", - рассказала Кристина.

По словам родителей девочки, хозяйке американских булли не раз говорили, что собак надо выводить в намордниках.

"Нам авторитетно отвечали, что порода-де специально выведена такой, чтобы исключить агрессию собак. Но это животное, собака, как можно за него поручиться, что не укусит, не бросится?" - недоумевают они.

"Я готова ее усыпить"

Лилия, хозяйка обоих американских булли, в беседе с журналистом "Курских известий" сразу пояснила, что ни она, ни ее муж не снимают с себя ответственности за произошедшее. "Но мы сами в шоке, - говорит она. - Собаки никогда так себя не вели! И после произошедшего, когда в дом пришли четверо полицейских и специалист ветслужбы, она выбежала и всех облизала. Никакой агрессии… Что случилось, почему так, не понимаем. Сын тоже в шоке, не может учиться, все время говорит: "Давай купим игрушку, сходим к Ане".

После окончания карантина хозяйка собирается отвезти напавшую на девочку собаку в кинологический центр под Орлом. "Там за ней несколько дней понаблюдает кинолог, и если он мне скажет, что есть в поведении отклонения, она домой не вернется, я готова ее усыпить, - уверяет женщина. - Я прекрасно понимаю и девочку, и родителей, на меня саму в детстве напал ротвейлер, трепал меня, следы от зубов вот остались. Я уже сказала Кристине: все, что надо, любая помощь, мы всем поможем. Пока, как мама сказала, ничего не нужно".

Проводятся проверки

В пресс-службе регионального УМВД "КИ" сообщили, что факт укуса установлен, после медицинской экспертизы, которая выявит степень тяжести причиненного вреда здоровью, произошедшему будет дана правовая оценка. Начальник Железногорского отдела Следственного комитета Максим Головин пояснил, что по заявлению отца пострадавшей девочки СК проводит свою проверку, результаты которой, возможно, будут объединены с итогами проверки Железногорского отдела МВД. Он пояснил, что будет устанавливаться в том числе форма вины (умысел или неосторожность). По словам Максима Головина, в случае неосторожности законодательством предусмотрено уголовное наказание лишь за причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 118 УК), хотя, по его мнению, в Уголовный кодекс пора вводить наказание и за причинение по неосторожности среднего и легкого вреда здоровью.

Что говорит закон

Из статьи 13 ("Требования к содержанию домашних животных") федерального закона "Об ответственном обращении с животными":

1. При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные.

4. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.

5. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного… в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках...

7.Перечень потенциально опасных собак утверждается Правительством Российской Федерации.

Справка

По информации "Википедии", формирование породы "американский булли" проходило в США с 1980 по 1990 год. Американский булли создавался на основе американских стаффордширских терьеров и американских питбультерьеров, также к породе были прилиты крови бульдогов. Булли изначально был создан с целью быть собакой-компаньоном для семьи, в том числе и с детьми. Рост собаки в холке - от 43 см и менее ("карманные") до 57 см (XL). Также отмечается, что американские булли являются собаками-компаньонами, у которых полностью недопустимо проявление агрессии как к людям, так и к животным, также они не склонны демонстрировать охранное поведение и проявление охотничьего инстинкта.