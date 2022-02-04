Новости

Чекунков предложил проработать проект агломерации Хабаровска и Владивостока 15:21
В Испании отменяют обязательное ношение масок на улице 15:18
Умер барабанщик Боба Дилана и Мадди Уотерса Сэм Лэй 15:17
Объем выданных в РФ за год автокредитов впервые превысил триллион рублей 15:11
Захарова: Россия готова к нормализации ситуации с немецкими СМИ 15:08
Пандемия изменила представления россиян об идеальном работодателе 15:07
В "Спартаке" раскрыли сумму трансфера Жиго в "Марсель" 15:00
Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине. Онлайн-трансляция 15:00
Ушел из жизни известный литературовед Юрий Манн 14:54
В Полтаве снесли памятник Суворову 14:48
При МГУ построят храм на тысячу человек 14:45
Дзюба ведет переговоры с турецким "Фенербахче" 14:44
Стали известны знаменосцы сборной Беларуси на открытии Олимпиады 14:40
Умер сценарист "Человека с бульвара Капуцинов" Эдуард Акопов 14:39
Собянин: Ситуация с COVID-19 в столице стабилизировалась 14:39
Цукерберг вылетел из топ-10 богатейших людей мира после обвала акций Meta 14:35
Apple создала новое юрлицо для "приземления" в России 14:31
Столтенберг назначен главой Центробанка Норвегии 14:18
Песков: Традиция кровной мести не соответствует законам России 14:11
Матвиенко: Развитие технологий расширяет доступность онкопомощи в регионах 14:09
Россия призвала НАТО прекратить поставки оружия на Украину 14:04
Захарова прокомментировала ситуацию с Deutsche Welle 14:04
СМИ: Южная Корея хочет открыть офис по сотрудничеству с КНДР в приграничном городе Китая 14:01
Песков пояснил позицию Путина по встрече с Зеленским 13:56
Песков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
04.02.2022 14:45
Рубрика: Общество

При МГУ построят храм на тысячу человек

Текст: Елена Новоселова

14 проектов новых храмов будут готовы в Москве в 2022 году, сообщила пресс-служба куратора "программы-200", депутата Госдумы Владимира Ресина.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Легойда: Верующие считают матерную брань греховной

"В 2022 году предстоит закончить проекты 14 новых храмовых комплексов и начать проектирование еще 11-ти. Еще ждем, что в этом году уже вот-вот получим заключение экспертизы по трем оставшимся готовым проектам с прошлого года", - цитирует Ресина "Интерфакс-религия".

Среди них храм Кирилла и Мефодия при МГУ на тысячу человек. Проект представляет собой многоглавый храм с шатровой колокольней. Два подземных этажа здания вместят приходские помещения и духовный центр МГУ.

Справка "РГ"

В Москве за 11 лет реализации "программы-200" возвели и восстановили несколько университетских храмов. Среди них - Князь-Владимирский храм при Свято-Тихоновском университете, храм Александра Невского при МГИМО и другие.

В регионах Общество Религия Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин и Си Цзиньпин завершили трехчасовые переговоры
Лавров назвал бредом заявления США о "подготовке" Россией видеопровокаций
Путин встретится в Москве с Макроном и Шольцем
"Газпром" подписал контракт о поставке газа в Китай по "дальневосточному" маршруту
Apple создала новое юрлицо для "приземления" в России
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов