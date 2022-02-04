При МГУ построят храм на тысячу человек

14 проектов новых храмов будут готовы в Москве в 2022 году, сообщила пресс-служба куратора "программы-200", депутата Госдумы Владимира Ресина.

"В 2022 году предстоит закончить проекты 14 новых храмовых комплексов и начать проектирование еще 11-ти. Еще ждем, что в этом году уже вот-вот получим заключение экспертизы по трем оставшимся готовым проектам с прошлого года", - цитирует Ресина "Интерфакс-религия".

Среди них храм Кирилла и Мефодия при МГУ на тысячу человек. Проект представляет собой многоглавый храм с шатровой колокольней. Два подземных этажа здания вместят приходские помещения и духовный центр МГУ.

Справка "РГ"

В Москве за 11 лет реализации "программы-200" возвели и восстановили несколько университетских храмов. Среди них - Князь-Владимирский храм при Свято-Тихоновском университете, храм Александра Невского при МГИМО и другие.