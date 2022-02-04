В Подмосковье обрушилась кровля школы

В подмосковном поселке Ашукино обрушилась кровля актового зала средней школы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, площадь обрушения составила около 700 квадратных метров - в момент происшествия детей в здании не было.

Школа расположена на улице Кольцова в поселке Ашукино Пушкинского городского округа. В пресс-службе подмосковного управления МЧС заявили ТАСС, что пострадавших нет.

Предварительная причина происшествия - скопившийся на крыше снег.