В Подмосковье задержали иностранца с фальшивыми купюрами

Полицейские задержали 33-летнего уроженца одной из стран Южной Африки, подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что в двух магазинах, распложенных в Одинцово, злоумышленник расплатился за товар фальшивыми пятитысячными купюрами. Продавцы не сразу заметили, что деньги не настоящие.

Задержали мошенника в одной из квартир в Зеленограде. При личном досмотре оперативники обнаружили еще три аналогичные купюры. Экспертиза показала, что изъятые деньги изготовлены не по технологии предприятия Госзнак, а способом струйной печати. Иностранец пояснил, что купил поддельные банкноты на одном из сайтов в Интернете. Задержанный взят под стражу.