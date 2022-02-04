Военные медики приехали на помощь тульским врачам

В Тульскую область прибыла группа военных медиков. С сегодняшнего дня они приступают к работе в медучреждениях Тулы и Новомосковска, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Военные медики будут работать в ковидном госпитале в Новомосковске, а в Туле помогут врачам первичного звена в поликлиниках.

- Нагрузка на терапевтов поликлиник в эту волну намного выше, чем в предыдущие подъемы заболеваемости. Количество обращений в амбулаторном звене возросло в разы. Привлечение военных медиков позволит разгрузить наших специалистов и обеспечить своевременную медицинскую помощь заболевшим людям, - сказала замминистра минздрава региона Юлия Гончарова.

На помощь приехали около 30 врачей и медсестер. Это специалисты военных госпиталей имени Бурденко и Вишневского. Как сообщил начальник отделения реанимации и интенсивной терапии 4-го филиала Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского, подполковник медицинской службы Алексей Дудников, приехали специалисты разного профили - терапевты, хирурги, неврологи, анестезиологи-реаниматологи.

Военные медики Западного военного округа уже второй раз приезжают на помощь тульскому здравоохранению. По просьбе тульского губернатора и решению Министра обороны Сергея Шойгу они работали в регионе летом прошлого года. Всего на территории региона в прошлом году работали более 200 военных специалистов Западного, Южного и Восточного военных округов, Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск.

На время работы в области всех военных медиков обеспечивают проживанием и трехразовым питанием. Организовывается их ежедневная доставка из гостиницы к месту работы и обратно.