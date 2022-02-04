Военные медики приехали на помощь тульским врачам

Новости

В Минтруде рассказали, кто может уволиться без отработки двух недель 10:50
В МИД не удивлены перекладыванием ответственности на РФ за утечку ответа США 10:50
ФСБ: Украинский шпион получил 12 лет колонии строгого режима 10:37
Мишустин утвердил правила проведения публичных слушаний на "Госуслугах" 10:32
За похожие на акцизные марки для алкоголя наклейки предлагают отправлять в тюрьму 10:25
"Нам они такого не говорят". Нуланд не в курсе нежелания Киева исполнять Минские соглашения 10:13
Мишина - Галлямов стали вторыми в короткой программе командного турнира 10:11
Пара новеньких Су-57 попала на фото в Новосибирске 10:05
Боевые корабли Северного флота провели учения в Атлантическом океане 09:59
Россия и Китай упростили процедуру поставок товаров для некоторых экспортеров 09:52
Цена российской нефти Urals превысила 93 доллара впервые за семь лет 09:36
Немецкий депутат назвал неумным давление на Россию через "Северный поток-2" 09:37
"Накипело": российские фигуристы о реакции на столкновение с американцами на разминке 09:30
Посольство РФ призвало США отказаться от конспирологии в теме "утечек" информации 09:25
ФСБ освободила "заложников" в метро Екатеринбурга 09:22
Правительство поддержало проект об упрощении получения статуса резидента ОЭЗ 09:21
Ракетоносец Ту-160М научили стрелять назад 09:16
Фигурист Кацалапов объяснил, почему российский дуэт уступил американцам на Олимпиаде 09:14
Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине. Онлайн-трансляция 09:00
Жителей Иркутской области предупредили о резком повышении уровня Ангары 08:47
Посол Хохоликов заявил о планах России и Никарагуа наращивать военное сотрудничество 08:45
Володин: Нужны федеральные нормы о группах продленного дня в школах 08:32
Юрист Дахов напомнил о новых табачных штрафах с февраля 08:25
В Японии призвали ввести масочный режим для детей старше двух лет 08:17
Синицина-Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на командном турнире 08:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
04.02.2022 09:33
Рубрика: Общество

Военные медики приехали на помощь тульским врачам

Текст: Елена Шулепова

В Тульскую область прибыла группа военных медиков. С сегодняшнего дня они приступают к работе в медучреждениях Тулы и Новомосковска, сообщили в пресс-службе правительства региона.

На Камчатке увеличат количество коек для пациентов с COVID-19

Военные медики будут работать в ковидном госпитале в Новомосковске, а в Туле помогут врачам первичного звена в поликлиниках.

- Нагрузка на терапевтов поликлиник в эту волну намного выше, чем в предыдущие подъемы заболеваемости. Количество обращений в амбулаторном звене возросло в разы. Привлечение военных медиков позволит разгрузить наших специалистов и обеспечить своевременную медицинскую помощь заболевшим людям, - сказала замминистра минздрава региона Юлия Гончарова.

На помощь приехали около 30 врачей и медсестер. Это специалисты военных госпиталей имени Бурденко и Вишневского. Как сообщил начальник отделения реанимации и интенсивной терапии 4-го филиала Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского, подполковник медицинской службы Алексей Дудников, приехали специалисты разного профили - терапевты, хирурги, неврологи, анестезиологи-реаниматологи.

Военные медики Западного военного округа уже второй раз приезжают на помощь тульскому здравоохранению. По просьбе тульского губернатора и решению Министра обороны Сергея Шойгу они работали в регионе летом прошлого года. Всего на территории региона в прошлом году работали более 200 военных специалистов Западного, Южного и Восточного военных округов, Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск.

На время работы в области всех военных медиков обеспечивают проживанием и трехразовым питанием. Организовывается их ежедневная доставка из гостиницы к месту работы и обратно.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин с Макроном снова обсудили Украину и гарантии безопасности
Немецкий депутат назвал неумным давление на Россию через "Северный поток-2"
Пушков: США не готовы воевать за Украину, как бы ни накручивали атмосферу
Посольство РФ напомнило о "пробирке Пауэлла" в ответ на заявления о провокациях
Минобороны сообщило о прибытии отряда из шести кораблей РФ в порт Тартус
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов