АИЦ трех городов Приморья начали работать круглосуточно из-за COVID-19

Амбулаторные инфекционные центры в трех городах Приморья - Владивостоке, Артеме и Находке с 4 февраля переходят на круглосуточный режим работы. Это связано со значительным ежедневным ростом числа заболевших коронавирусом и ОРВИ, сообщает пресс-служба правительства края.

Также на круглосуточный режим работы будут переводиться инфекционные кабинеты медучреждений в других муниципалитетах, если количество пациентов там вырастет на 20 и более процентов.

Как отмечают в региональном минздраве, сформирован резерв специалистов, которые усилят амбулаторно-поликлиническую службу и службу скорой помощи. Так, собраны 42 инфекционные бригады, в составе которых врач, средний медицинский работник и водитель. Девять бригад уже начали работать в поликлиниках городов Владивостока и Находки. Помимо этого, в резерве 1 167 студентов медицинского колледжа и Тихоокеанского медицинского университета.

По данным правительства Приморья, в за минувшие сутки крае выявлено 868 новых случаев COVID-19, большая их часть как раз во Владивостоке, Артеме и Находке.